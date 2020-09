Pendant le canular du coronavirus, Loukachenko a dit que le virus n’était rien de plus qu’un rhume banal et que l’Occident souffrait de psychose. Il a recommandé une goutte de vodka et un sauna et a expliqué qu’il valait mieux mourir debout et se battre que de trembler de peur. Il n’y a pas eu de confinement en Biélorussie, aucune restriction, aucune hystérie, et pas grand-chose à rapporter sur les « morts du COVID » non plus. Loukachenko a dit que l’hystérie du COVID-19 était un agenda politique et économique et n’avait rien à voir avec la santé publique. Cela a été le pas de trop pour les oligarques. Par conséquent, ils ont organisé une dernière offensive, une dernière tentative de détruire la dernière nation libre d’Europe. Loukachenko a expliqué que l’avenir des enfants était en jeu.

En Biélorussie, on ne dit pas aux enfants de respecter la distanciation sociale. On ne leur dit pas qu’un virus est là pour les attraper. On ne leur dit pas de se laver les mains sans arrêt et d’avoir peur. On ne les force pas à croire à des délires stupides de la part d’une classe politique efféminée et minée par la peur.

Ils ont encore un avenir ; ils ont encore des rêves. Nos enfants n’en ont pas. Nos enfants font face à l’enfer sur terre et bien des parents vont consentir à l’abus psychologique et sexuel de leurs enfants dans les écoles du Nouvel Ordre Mondial. La véritable guerre contre nos jeunes va commencer en septembre. Quelques-uns d’entre nous vont se battre pour protéger nos enfants, pas du coronavirus mais des commissaires mentalement infectés des systèmes de dés-éducation antinationale.

Le président Loukachenko adore jouer au hockey sur glace Il se maintient en forme et croit très fort à l’importance du sport pour la santé. Sa forte stature physique et son bon sens pendant le canular du coronavirus faisaient un contraste remarquable avec bien de nos « officiels de la santé » d’Occident qui sont obèses ou donnent l’effet qu’ils se meurent d’un cancer.

Les Sorosiens fascistes et leurs collaborateurs gauchistes en Occident pourraient mettre à genou la République de Biélorussie. Mais Moscou va être forcée d’honorer ses engagements de sécurité envers Minsk. Une intervention russe pourrait déclencher une autre guerre par procuration contre l’Occident. Le temps nous dira jusqu’où cela ira.

La Russie affirme avoir un vaccin contre le COVID-19 mais le seul vaccin efficace pour l’oligarchie mondiale est l’anéantissement nucléaire. Si la guerre contre la Biélorussie continue, le président américain Donald Trump sera entraîné vers une autre guerre intraitable et impossible à gagner, juste avant les élections de novembre. Elle pourrait être potentiellement une guerre nucléaire contre la Russie. Les mondialistes sont en train de sombrer. La seule question désormais est celle-ci : combien de vies innocentes vont-ils entraîner avec eux ?

S’il y a une chose dont vous devez vous souvenir au sujet de Loukachenko, c’est ceci : il a travaillé dur pour construire un avenir pour les enfants de la nation. Il a aidé à la guérison et à la restauration d’une nation malade et mourante. Mais Dr Death * va s’assurer que tous ces faits soient enterrés dans un cimetière de mensonges.

Gearóid Ó Colmáin