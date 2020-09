Les élites veulent solidifier leur domination

Le monde sera géré selon leurs conditions – les banquiers, les oligarques, les ONG.

Les familles super riches se réunissent à Davos et à la réunion de Bilderberg afin d’obtenir des informations préalables sur la façon de maintenir leur richesse et d’abolir toute menace concurrentielle à leur domination. Ils ont appris à créer le futur plutôt que de le laisser se produire.

Aujourd’hui, 90% de la richesse mondiale appartient à quelques-uns. Maintenant, ils veulent créer leur propre réalité et éliminer une partie de la population mondiale, en particulier les 80 ans et plus, qui pèsent tellement sur les frais médicaux et de retraite que les actuaires des compagnies d’assurance-vie veulent éliminer. Nous devons mourir à temps. Oubliez les pilules de longévité. Ils ne sont pas bons pour le secteur de l’assurance-vie.

Pas de classe moyenne

La manière de soumettre le monde est de l’appauvrir. Il ne peut y avoir de classe moyenne. Offrez ensuite aux masses un peu de sécurité sous la forme d’un revenu garanti, délivré par une monnaie numérique qui est individuellement transportée dans une carte de crédit.

Si tout cela est si avantageux, pourquoi est-il secrètement introduit sous le couvert d’une pandémie de maladie infectieuse?

Les pauvres réclameront le changement

C’est un crime si vaste que les nombreux milliards d’âmes pauvres (les trois quarts de la population humaine sur terre gagnent moins de 10 dollars par jour, et les trois quarts de milliard de plus qui sont analphabètes), qui comptent sur l’information électronique comme leur principale source d’information, et je ne peux pas imaginer que ce soit de la désinformation. Il est évident que même les instruits sont facilement trompés.

Prise de contrôle lente

À propos d’une prise de contrôle secrète d’un pays, en 1984 , l’ancien agent du KGB Yir Bezmenov a déclaré :

«Nous changeons la perception de la réalité des très américains, à tel point que malgré leur abondance d’informations, personne n’est en mesure de tirer des conclusions sensées dans l’intérêt de se défendre, de défendre sa famille, sa communauté ou son pays.

Bezmenov a poursuivi en disant qu’il y a quatre étapes d’une prise de contrôle: 1) la démoralisation, 2) la déstabilisation, 3) la crise (où nous en sommes maintenant) et enfin 4) la normalisation, ce que les masses réclament maintenant.

«Vous n’aurez nulle part où faire défection», a déclaré Bezmenov.