Bill Gates vient de renforcer sa campagne de relations publiques pour semer le doute sur la prétendue « ingérence politique » du président Trump avec la FDA, tout en le plaçant dans la ligue – ne serait-ce que temporairement – avec les sceptiques du vaccin contre lesquels Gates dénonce fréquemment. Lors d’une interview avec Bloomberg News, le fondateur de Microsoft et président de la Fondation Gates, qui a persisté dans ses défenses de l’OMS malgré des preuves croissantes de faux pas, a attaqué la crédibilité de la FDA…

Gates, qui a aidé à financer plusieurs projets de vaccins à travers le monde, a déclaré qu’il ne faisait pas non plus confiance au CDC, car la crédibilité et l’attention portée au bien-être public sont devenues « les victimes d’une présidence qui a minimisé ou rejeté la science et la médecine dans la poursuite de gain politique. «

Il a cité la décision du chef de la FDA, Stephen Hahn, de « revenir en arrière » sur la déclaration de l’agence sur le plasma de convalescence pour étayer ses affirmations .

« Nous avons vu avec les déclarations plasma complètement ratées que lorsque vous commencez à faire pression sur les gens pour qu’ils disent des choses optimistes, ils déraillent complètement. La FDA y a perdu beaucoup de crédibilité » , a déclaré Gates, le philanthrope milliardaire, dans une interview sur Bloomberg Television . » Historiquement, tout comme le CDC était considéré comme le meilleur au monde, la FDA avait la même réputation en tant que régulateur de premier ordre », a déclaré Gates. « Mais il y a eu des fissures dans certaines des choses qu’ils ont dites au niveau du commissaire. »

Alors qu’il a dit qu’il applaudissait le « Project Warp Speed » de l’administration Trump, qui a investi des milliards de dollars pour des partenariats privés et des sociétés pharmaceutiques pour financer des essais et des recherches, Gates conteste le manque de financement pour « la fabrication et l’approvisionnement » – ie construire des chaînes d’approvisionnement permanentes pour les médicaments et les vaccins – dans le monde développé.

