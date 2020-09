Des courriers provenant de lecteurs du Royaume-Uni et d’Europe rapportent que les médias britanniques et européens sont en train de préparer la faisabilité d’une révolution raciale de la CIA contre le président Trump. Ces mêmes médias et les politiciens européens et britanniques tiennent pour acquis que Trump ne peut pas être réélu parce qu’il :

est un agent de Poutine abuse du pouvoir de sa fonction représente les racistes est un coureur de jupons, attrape les femmes par la chatte est responsable d’avoir très mal géré la crise sanitaire contre le Covid-19, et a réussi à placer l’Amérique en tête de peloton au niveau mondial, en termes de décès ne soutient pas l’OTAN (une sinécure pour de nombreux européens) est comme un étranger car il n’est pas membre du Deep State, pas comme nous tous a les cheveux oranges (cette couleur est considérée comme la couleur de la classe inférieure) Vous pouvez tous rajouter des remarques sur cette liste…

Les scénarios de ce que les médias américains, britanniques et européens considèrent comme étant nécessaire qu’il y ait une révolution raciale qui pourrait aider à chasser Trump de ses fonctions sont les suivants :

Trump perd les élections, refuse de quitter ses fonctions et doit être délogé ou alors il n’y a plus de démocratie. Trump remporte l’élection par fraude et doit être délogé ou alors il n’y a plus de démocratie.

Les scénarios ne tiennent pas compte de la victoire de Trump aux élections par le vote du peuple. Ce résultat sort complètement de leurs considérations.

Selon les médias, Trump ne peut que perdre ou voler les élections.

https://www.zerohedge.com/political/americas-color-revolution