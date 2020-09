Confinement à Madrid : c’est reparti ! On passe pour l’instant par les cours d’école… Chesterton : « le monde moderne est une nursery et le citoyen n’y a pas plus de droit que les enfants » – enfants qui vont d’ailleurs être bientôt confisqués à leurs parents euphoriques et citoyens-consommateurs-électeurs…

https://elpais.com/sociedad/2020-09-16/ultimas-noticias-del-coronavirus-en-espana-y-en-el-mundo-en-directo.html

Le vice-ministre de la Santé publique, Antonio Zapatero, a rapporté ce mercredi que 178 salles de classe de la Communauté de Madrid sont en quarantaine, soit 0,5% des 35 000 que compte la région. Zapatero a également annoncé que ce week-end, le gouvernement régional prendra des décisions pour limiter «la mobilité et la concentration des personnes». « Les mesures sont conformes à ce que les gens peuvent comprendre comme un confinement sélectif des zones à plus forte incidence » – a déclaré Zapatero – « même si la fermeture de Madrid n’est pas envisagée dans le contexte actuel. »

SUITE PAR NICOLAS BONNAL :

Autoritaire et humanitaire, Angela Merkel incarne le péril féministe ; voyez L’Express qui évoqua dans une manchette débile ces femmes qui sauvent le monde. En réalité si nous avions eu Hillary Clinton au pouvoir, nous aurions déjà la guerre mondiale. Merkel incarne l’esprit de la nursery décrit en 1921 par Chesterton lors de son voyage en Amérique. Pour Chesterton la féministe (la fasciste ou la bolchéviste au féminin) considère le citoyen comme un enfant, pas comme un citoyen :

And as there can be no laws or liberties in a nursery, the extension of feminism means that there shall be no more laws or liberties in a state than there are in a nursery.

La trique dans une main, les rares sucreries dans l’autre. Les peuples en Europe sont en effet toujours traités comme des enfants, et menacés s’ils se montrent récalcitrants. Les arguments des élites reproduisent en continu cet autoritaire schéma matriarcal.

Lagarde est là pour financer l’Ukraine, Ivanka pour inspirer la guerre, Merkel la soumission et le TTIP, Theresa May les retrouvailles avec les USA. Le fascisme à la sauce mondiale prend un visage féministe. Car le féminisme est une métastase du totalitarisme postmoderne. On retrouve comme toujours Tocqueville et son pouvoir prévoyant, tutélaire et doux, qui cherche à nous fixer dans l’enfance.

Ces froides fonctionnaires sans enfant remplissent nûment leur tâche ingrate, oubliant au passage que l’homme a été créé égal à la femme, l’électeur à son élu.

Les harpies… sur ce sujet Philippe Grasset remarquait « la tendance d’Obama à s’entourer de créatures essentiellement féminines, les Harpies diverses, Nuland, Rice, Flournoy, Clinton, Power, les personnages les plus extrémistes de toutes les administrations depuis des décennies, sinon les plus extrémistes de toute l’histoire de la diplomatie US. »

