Lundi, les médias ont rapporté que les nouveaux cas de coronavirus au Royaume-Uni étaient passés à 2988 dimanche, le total quotidien le plus élevé depuis mai. Panique! Ou peut-être pas. J’ai cherché dans les feuilles de calcul du gouvernement et qu’ai-je trouvé? Plus de 1,1 million de tests chaque semaine mais moins de 10 000 résultats positifs. À en juger par l’état des hôpitaux et les taux de mortalité, je pense que nous pouvons supposer que la plupart allaient très bien, comme la plupart des personnes atteintes de cette maladie. Alors, pour cela, nous proposons d’empêcher les gens de se rassembler en groupes de plus de six? Je sens que même ceux qui ont, jusqu’à présent, supporté ces déchets commencent à s’en lasser. Tant mieux, tant que vous ne le ferez pas et n’exigerez pas des explications véridiques sur les raisons pour lesquelles l’éducation de vos enfants a été ruinée, pourquoi des légions de personnes perdront leur emploi, pourquoi la vie quotidienne est une misère croissante des emplois et de la bureaucratie, et pourquoi des centaines d’entreprises la sueur et le risque meurent maintenant, vous n’obtiendrez que plus de mensonges.

