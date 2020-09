Amazon :

Les défis pour l’humanité posés par l’avenir numérique, le premier examen détaillé de la forme de pouvoir sans précédent appelée «capitalisme de surveillance», et la quête des puissantes sociétés pour prédire et contrôler notre comportement.



Dans ce chef-d’œuvre de réflexion et de recherche originale, Shoshana Zuboff donne un aperçu saisissant du phénomène qu’elle a appelé le capitalisme de surveillance. Les enjeux ne pouvaient être plus élevés: une architecture globale de modification des comportements menace la nature humaine au XXIe siècle tout comme le capitalisme industriel a défiguré le monde naturel au XXe.



Zuboff fait ressortir les conséquences de la progression du capitalisme de surveillance de la Silicon Valley vers tous les secteurs économiques. De vastes richesses et pouvoirs sont accumulés dans de nouveaux «marchés à terme comportementaux» inquiétants, où les prédictions sur notre comportement sont achetées et vendues, et la production de biens et de services est subordonnée à un nouveau «moyen de modification du comportement».



La menace est passée d’un État totalitaire Big Brother à une architecture numérique omniprésente: un «Big Other» opérant dans l’intérêt du capital de surveillance. Voici le creuset d’une forme de pouvoir sans précédent marquée par des concentrations extrêmes de connaissances et libre de tout contrôle démocratique. L’analyse complète et émouvante de Zuboff met à nu les menaces qui pèsent sur la société du XXIe siècle: une «ruche» contrôlée de connexion totale qui séduit avec des promesses de certitude totale pour un profit maximal – aux dépens de la démocratie, de la liberté et de notre avenir humain.

Wiki :

Zuboff déclare que le capitalisme de surveillance « revendique unilatéralement l’expérience humaine comme une matière première gratuite pour la traduction en données comportementales [qui] sont déclarées comme un surplus comportemental exclusif , alimentées dans des processus de fabrication avancés appelés` `intelligence artificielle », et fabriquées dans des produits de prédiction qui anticipent ce qui vous le ferez maintenant, bientôt et plus tard. » Elle déclare que ces nouveaux produits capitalistes «sont échangés sur un nouveau type de marché que j’appelle les marchés à terme comportementaux ». [3]

Dans une société capitaliste, les informations, telles qu’un utilisateur aime et n’aime pas, observées en accédant à une plate-forme comme Facebook sont des informations qui peuvent être librement utilisées par cette plate-forme pour améliorer l’expérience d’un utilisateur en lui fournissant des informations que les données obtenues de son activité précédente. aurait montré leur intérêt. Cela peut être fait à bien des égards grâce à l’utilisation d’un algorithme qui filtre automatiquement les informations. Le danger du capitalisme de surveillance est que les plates-formes et les entreprises technologiques ont droit à ces informations car elles leur sont libres d’accès. Les gouvernements et les utilisateurs eux-mêmes sont très peu supervisés. Pour cette raison, il y a eu des réactions négatives sur la façon dont ces entreprises ont utilisé les informations recueillies. Par exemple, Google, qui serait «le pionnier du capitalisme de surveillance », Zuboff (2019) [4] a introduit une fonctionnalité qui utilisait «des modèles commerciaux… découverts par des gens à un moment et à un endroit», Zuboff (2019) [4]. Cela signifie que non seulement les publicités sont spécifiquement destinées à vous via votre téléphone, mais qu’elles fonctionnent désormais de pair avec votre environnement et vos habitudes, telles que se voir montrer une publicité d’un bar local lorsque vous vous promenez dans le centre-ville le soir. Les tentatives publicitaires aussi techniques et spécifiques peuvent facilement avoir un impact sur le processus de décision d’une personne dans les activités qu’elle choisit et dans les décisions politiques. Ainsi, l’idée que ces entreprises ne semblent pas contrôlées tout en ayant le pouvoir d’observer et de contrôler la réflexion est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les entreprises technologiques telles que Google elles-mêmes sont si surveillées.

De plus, la liberté accordée aux entreprises technologiques vient de l’idée que «le capitalisme de surveillance n’abandonne pas les« lois »capitalistes établies telles que la production compétitive, la maximisation du profit , la productivité et la croissance», Zuboff (2019) [5] , car ce sont des principes les affaires dans une société capitaliste devraient viser à exceller, afin d’être compétitives. Zuboff (2019) [5] affirme dans un article que «la nouvelle accumulation logique… introduit ses propres lois du mouvement». En d’autres termes, il s’agit d’un nouveau phénomène dans les opérations capitalistes qui devrait être traité comme tel et être instillé avec ses propres restrictions et limites spécifiques. Enfin, aussi invasives que les plateformes aient été en termes d’accumulation d’informations, elles ont également conduit à ce que l’on appelle désormais une «économie du partage », Van Dijck (2018) [6], dans laquelle des informations numériques peuvent être obtenues par des individus réalisant leur propre capitalisme de surveillance à l’aide de plateformes elles-mêmes. Ainsi, «les individus peuvent grandement bénéficier de cette transformation car elle leur permet de créer une entreprise», Van Dijck (2018) [6] . Les petites entreprises bénéficieront également d’une croissance potentiellement plus rapide qu’elles ne l’auraient fait sans connaître les demandes et les désirs des consommateurs. Cela laisse le capitalisme de surveillance comme un outil exceptionnellement utile pour les entreprises, mais aussi une invasion de la vie privée des utilisateurs.