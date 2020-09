C’est un article du Monde du 16 septembre 2020, payant, donc nous allons le résumer, avec la permission de monsieur Dreyfus, le grand patron de la Pravda française.

Emmanuel Macron a-t-il amorcé un virage dans sa stratégie de lutte contre le Covid-19 ? Vendredi 11 septembre, dans le huis clos du conseil de défense sanitaire, le chef de l’État a en tout cas adopté une attitude différente de celle du printemps : il s’est refusé à imposer des mesures contraignantes pour la population, malgré la recrudescence de l’épidémie. « On ne va pas faire payer à l’ensemble des Français le fait qu’on n’est pas bons sur les tests ! », a-t-il lancé. Si l’exécutif se vante d’avoir dépassé le million de tests par semaine, les délais d’attente pour les résultats, reconnaît-on au sommet de l’État, restent « trop longs ». (…)

La stratégie de Macron est donc moins violente que prévu, mais il ne lâche pas ses armes contre les Français, puisqu’il ne lui reste plus que ça :

Dans l’intervalle, Emmanuel Macron cherche à concilier la reprise de la vie économique et sociale, tout en contrôlant l’épidémie. « La question n’est pas binaire, ce n’est pas santé contre économie », plaide-t-on à l’Élysée, où l’on résume la stratégie autour de « quatre piliers » : prévention, protection des personnes sensibles, tests à grande échelle et adaptation des mesures à la réalité locale.

Macron n’a pas cédé au dingue de la psychose, Jean-François Delfraissy, l’homme à tête de malade qui gère la santé de 66 millions de Français. Ce fou dangereux était pour un reconfinement, des mesures dures, et il a tout fait pour mettre la pression sur l’exécutif, qui a fini par ne pas le suivre. Comment et pourquoi ce type est arrivé au sommet de la décision ou du moins du conseil sanitaire, c’est un mystère sur lequel on va travailler.

Cependant, nous savons que Macron est un sacré filou, et malheureusement, le Français de base n’imagine pas son niveau de cynisme : il est capable d’utiliser un Delfraissy pour le lâcher ensuite en plein vol, lui attribuant tous les délires et les débordements liberticides de la lutte anti-Covid, pour apparaître comme le sauveur. Et là, on peut craindre pour l’avenir de Delfraissy, s’il en a un. Macron est capable de le sacrifier en public, et Delfraissy est peut-être en train de sentir le coup de poignard : il est détesté par tous les gens intelligents et raisonnables qui ne comprennent pas pourquoi, pour une grippe saisonnière légèrement augmentée (en laboratoire, selon le Pr Montagnier), on a foutu une partie du pays en l’air.

Des comptes seront demandés, et le revirement de Macron ressemble à celui de Mitterrand en 1943 : sentant venir la défaite des Boches, il a tout simplement changé de camp.

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Face-au-risque-de-rejet-Macron-refuse-d-imposer-des-mesures-trop-contraignantes-60904.html