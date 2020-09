La résistance israélienne à la tyrannie de Netanyahou et des mondialistes – le point par Haaretz et une poignée de prix Nobel juifs déjà cités ici (nous on suit le rabbin, alors…le rabbin n’est pas « complotiste », il croit en Dieu et au diable, le « renégat », comme il dit – nous aussi).

Par MIKE WHITNEY – 16 AOÛT 2020

Ce que nous savons avec certitude, c’est que les scénarios apocalyptiques ne se sont jamais matérialisés. 2 millions d’Américains ne sont pas morts et le monde n’est pas arrivé à une fin brutale. Nous savons également que les prédictions des modèles informatiques de l’Imperial College étaient fausses, tout comme nous savons que les pays qui ont ignoré ces modèles absurdes ont adopté la meilleure attitude. Comme le lauréat du prix Nobel Michael Levitt le souligne dans un article de Haaretz :

«Le même type de modèles prévoyait qu’en Suède, le nombre de décès dus au COVID-19 atteindrait environ 100 000 en juin, si le gouvernement suédois continuait à refuser d’imposer des mesures de blocage. La Suède a rejeté ces modèles et a courageusement adopté… une politique démocratique qui a généralement permis à la vie normale de se poursuivre. Malgré les grandes maisons de retraite en Suède… le nombre de morts s’est avéré être de 6% de celui attendu, soit quelque 6 000 personnes, à un âge moyen de 81 ans. La moitié des victimes étaient des résidents de maisons de retraite médicalisées qui, en Suède, ont une espérance de vie moyenne de 9 mois après leur admission ». (« Contrer la deuxième vague avec des faits, pas des idées fausses » Haaretz )

Je le répète: le nombre de morts en Suède s’est avéré être seulement 6% de l’estimation initiale. Par comparaison, le nombre de morts aux États-Unis (167 000) ne dépasse pas 10% de l’estimation initiale (Imperial College). Les deux estimations étaient terriblement fausses, et pourtant, ici aux États-Unis, nous avons étranglé l’économie, conduit le chômage à des niveaux jamais vus depuis la Grande Dépression et condamné le pays à des années de restructuration angoissante. Et pour quoi faire?

Eh bien, pour promouvoir un agenda politique horrible et autoritaire, c’est pourquoi. Et cela ne fait que souligner ce qu’est vraiment Covid-19. C’est de la politique déguisée en science.

L’article de Haaretz met également en lumière la question de «l’immunité des troupeaux», qui est souvent interprétée à tort dans les médias comme le point auquel 60% (ou plus) de la population a été infectée et donc a développé des anticorps contre le virus. C’est faux, en fait le seuil d’immunité du troupeau est bien inférieur à cela, peut-être 5 à 15% de la population suffiront.

Mais comment cela peut-il être, après tout, si on nous disait qu’il s’agissait d’un tout nouveau virus «nouveau» que notre espèce n’avait jamais connu auparavant et pour lequel nous n’avions aucune immunité intégrée?

C’était un autre mensonge. Voici à nouveau Michael Levitt:

«Une infection généralisée n’est pas nécessaire pour arrêter l’épidémie. L’argument selon lequel 60% de la population doit être infectée et devenir immunisée avant que l’infection ne s’arrête repose sur un calcul mathématique incorrect … La preuve la plus significative – qui réfute fortement la nécessité d’un taux d’infection de 60% – est la pré-immunité. Par exemple, le COVID-19 a plusieurs parents (autres coronavirus) auxquels la population a été exposée, et cette exposition antérieure peut fournir une immunité à un segment important de la population. En avril, deux d’entre nous ont écrit un article sur la nature postulée de cette immunité et les preuves statistiques indiquant son existence. Nous avons observé que dans plusieurs communautés fermées testées, le taux d’infection était toujours limité à 20%, qui ajuste statistiquement le taux d’infection maximal dans ces communautés plutôt que des correspondances récurrentes. Environ un mois plus tard, un groupe de chercheurs a publié des preuves corroborantes dansCell , l’une des revues les plus prestigieuses des sciences de la vie. Environ 60% des personnes en Californie qui n’avaient jamais été exposées au COVID-19, avaient des cellules de mémoire immunitaire qui ont reconnu le virus et sont donc susceptibles de fournir une immunité.

En outre, une étude en Allemagne a montré qu’une telle immunité pouvait atteindre un niveau aussi élevé que 81% de la population. Ce taux de pré-immunité au COVID-19 est également évident dans les taux d’infection mondiaux. Le virus a commencé à infecter les humains il y a plus de huit mois et l’épidémie s’est déjà répandue dans la majeure partie du monde. Cependant, dans tous les pays, le taux d’infection reste inférieur à 20 pour cent de la population générale. Ce taux limité d’infection est resté inchangé quelles que soient les mesures de distanciation sociale (le cas échéant) telles que les quarantaines, le verrouillage local ou national, le port de masques, etc. En Suède, par exemple, le taux d’infection n’a pas dépassé 20% et le pourcentage de personnes ayant survécu à l’épidémie dépasse 99,9% (!) De la population. C’est également le cas de la Belgique, le pays avec le taux de mortalité le plus élevé de la population, où moins de 20% ont été infectés et plus de 99,9% de la population a survécu à l’épidémie … Les implications de ces résultats sont de la plus haute importance. Ils exigent la suppression immédiate de la plupart des restrictions à l’économie, le retour immédiat à la vie normale de la population à faible risque et aider les groupes à haut risque à réduire le taux de contacts sociaux ». (« Contrer la deuxième vague avec des faits, pas des idées fausses », Haaretz )

Ce n’est pas un point mineur. Notre politique et les politiques adoptées par les pays du monde entier reposent sur des hypothèses qui ne sont ni scientifiques ni fausses. Pensez-vous vraiment que les personnes chargées de la mise en œuvre de ces politiques ne connaissent pas la science ou ne connaissent pas la «pré-immunité» ou que «l’exposition antérieure peut conférer une immunité» ou que «le taux d’infection a toujours été limité à 20% dans tous les pays? »(Ce qui signifie que seulement 1 personne sur 5 contractera l’infection, quelle que soit son exposition) ou que dans tous les cas et dans tous les pays« plus de 99,9% de la population a survécu à l’épidémie »?

Et il y a plus, car la censure, la manipulation et la politique ont des coûts réels, et les coûts peuvent être calculés en termes de vies perdues en raison de l’imposition d’une politique impitoyable et totalement contre-productive, la censure. Voici à nouveau Levitt:

«Le troisième argument – la suppression des restrictions entraînera une mortalité plus élevée qu’une politique de fermetures et de restrictions – est également incorrect. Un virus se propage dans la population jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de personnes soient infectées et immunisées, ou jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé. Les fermetures et les restrictions ne peuvent que ralentir sa propagation («aplatir la courbe») mais ne réduisent pas le nombre total d’infections ou la mortalité globale. S’il y a un risque que les hôpitaux soient débordés, il peut être nécessaire de réduire le taux de propagation de l’infection. Sinon, l’aplatissement de la courbe ne peut qu’être préjudiciable, car l’infection réapparaît une fois les restrictions supprimées. De plus, une protection efficace des groupes à haut risque n’est possible que pendant une période limitée: Plus il est long, plus il est difficile de prévenir votre exposition au virus. Par conséquent, paradoxalement, ce sont précisément les fermetures et les restrictions qui retardent la construction de l’immunité collective, qui à son tour est nécessaire pour arrêter l’épidémie et protéger les groupes à haut risque. A long terme, cette politique peut conduire à une mortalité excessive ». (« Contrer la deuxième vague avec des faits, pas des idées fausses », Haaretz )

En d’autres termes, les fermetures peuvent retarder les infections mais ne peuvent pas les prévenir. Un virus va faire ce que font les virus, point final. Imposer les confinements est aussi sûr que se tenir au bord de l’eau et ordonner à la marée de cesser d’entrer. C’est une posture vide qui n’aboutit à rien. Comme le dit Levitt, les verrouillages sont en effet une menace pour les personnes âgées et vulnérables car plus ils sont en place longtemps, «plus il est difficile de prévenir leur exposition au virus». Bref, les confinements tuent les gens qu’ils sont censés sauver.

Pensez-vous que nos dirigeants le savent? Bien sûr, ils le savent. Levitt n’est pas le seul scientifique capable de penser clairement et rationnellement. Les autres n’ont fait que modeler leur soumission aux demandes de leurs employeurs. Le nom «Bill Gates» vous dit-il quelque chose?

Voici à nouveau Levitt:

«En Suède… il n’y a pas de« deuxième vague »parce qu’il n’y a pas eu de fermeture. Par conséquent, la politique d’imposition et d’assouplissement des restrictions ne fait que prolonger la crise, détruit l’économie et conduit finalement à un plus grand nombre de victimes. Cela peut même durer des années tant qu’aucun vaccin n’est disponible. L’alternative aux fermetures et aux restrictions doit être sérieusement envisagée. » (« Contrer la deuxième vague avec des faits, pas des idées fausses » Haaretz )

En fait, les verrouillages coûtent des vies, les verrouillages coûtent de l’argent et les verrouillages ne sont pas la bonne politique. Voici Levitt pour la dernière fois:

«On peut supposer que la gestion de la crise du COVID-19 sera examinée – à la fois en termes d’aspects sanitaires, mais aussi à la lumière de l’indignation du public face à l’état de l’économie. Tant de personnes dans le monde ont perdu leurs sources de revenus, leurs moyens de subsistance, leur dignité et leur avenir. La pauvreté est un facteur de risque de mortalité beaucoup plus grave que le COVID-19, touchant à la fois les enfants et les adultes. L’une des questions clés qui se posera sûrement est celle de savoir si les dirigeants de chaque pays ont sérieusement envisagé une alternative valable pour résoudre la crise, une alternative qui ne coûte pas autant de vies humaines ou ne détruit pas l’économie. Des pays comme la Norvège, l’Irlande et la Belgique ont déjà déclaré qu’ils n’imposeraient pas de nouvelles fermetures car les dommages évidents l’emportent largement sur l’avantage douteux. « Haaretz )

Dans tous les cas, les États-Unis sont dans une situation pire que jamais. Nous avons détruit notre économie, fermé nos écoles, détruit nos petites et moyennes entreprises, augmenté les suicides, la dépression, la violence domestique, la pauvreté, l’itinérance, l’aliénation et l’itinérance. Le peuple américain a été plongé dans un monde étrange de peur persistante et de manipulation implacable par des élites intrigantes résolument engagées à restructurer la société de bas en haut. Le COVID-19 n’est rien de plus que le véhicule qu’ils ont choisi pour atteindre leurs terribles objectifs.

Note – Tous les extraits sont tirés de (« Contrer la deuxième vague avec des faits et non des idées fausses » Haaretz) Udi Qimron, Uri Gavish, Eyal Shahar, Michael Levitt «

