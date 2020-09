Mort du père de Bill Gates : les spéculations de Lilian Held-Khawam. Si Kill Bill craque (et il est contesté), qui va le remplacer ?

– les rapports de force peuvent évoluer dans le temps. La mort de senior peut susciter des convoitises dans un milieu dominé par le slogan « Manger ou être mangé ».

– Bill junior a pris d’énormes risques en se présentant comme le visage de nouveaux vaccins plus que controversés. En ce moment les vaccins qu’il promeut en Afrique posent de gros problèmes de santé publique (épidémie de polio issue de la vaccination), etc.

– Le moment venu, on peut demander publiquement à junior des comptes. Ca suffirait pour lui faire prendre, au mieux, une retraite anticipée. Et en cas de méga-procès, l’absence de papa sera assez dramatique.

– On peut imaginer que des Etats comme la Chine ou Israël qui présentent des atouts high tech peuvent prétendre prendre la relève de la gouvernance du cyber-empire en devenir.

– La Chine pourrait être occupée par son voisin indien, là où Israël signe des accords de coopération.

– Donc Israël (Etat ou plutôt ses investisseurs-clés? Je pencherais pour ses investisseurs) serait la candidate la mieux placée.

https://apex.aero/2019/05/22/startup-nation-israel-become-silicon-valley