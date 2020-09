Effondrement de la civilisation occidentale : Michael Snyder (plus juste blog du monde libre) fait un juste point apocalyptique sur les USA. On peut l’appliquer sans problème à la France à ses froncés de souche qui en tiennent une couche et vont se faire tester.

Si vous pouviez remonter à 1950, le feriez-vous? Il n’y aurait pas d’Internet, pas de téléphones portables et vous ne pourriez regarder la télévision qu’en noir et blanc. Mais même s’ils manquaient de beaucoup de nos commodités modernes, les gens semblaient vraiment être beaucoup plus heureux à l’époque. En fait, les familles dînaient ensemble, les voisins se connaissaient et se souciaient les uns des autres, et être un «américain» signifiait vraiment quelque chose. Aujourd’hui, nous aimons penser que nous sommes tellement plus «avancés» qu’ils ne l’étaient à l’époque, mais la vérité est que notre société est en train de s’effondrer tout autour de nous. Serait-il possible que nous puissions tirer des leçons importantes en regardant en arrière comment vivaient les Américains il y a 70 ans?

Bien sûr, il n’y a jamais eu d’ère dans notre histoire où tout a été parfait. Mais sans aucun doute, les choses sont très différentes aujourd’hui de ce qu’elles étaient en 1950…

En 1950, Texaco Star Theatre, The Lone Ranger et Hopalong Cassidy faisaient partie des émissions les plus populaires que les Américains regardaient à la télévision.

En 2020, un film Netflix intitulé «Cuties» est si trash et si dégoûtant que quatre États ont envoyé une lettre à Netflix demandant qu’il soit supprimé car il est «de la nourriture pour ceux qui ont une imagination criminelle, servant à normaliser la vision que les enfants sont êtres sexuels. »

En 1950, les chaînes de télévision ne montraient même pas les maris et les femmes au lit ensemble.

En 2020, les «sites Web pour adultes» génèrent plus de trafic que Netflix, Amazon et Twitter réunis.

En 1950, les gens se saluaient en marchant dans la rue.

En 2020, les Américains sont trop amoureux de leur téléphone portable pour être dérangés par un contact humain réel.

En 1950, mâcher de la gomme et parler en classe étaient quelques-uns des principaux problèmes de discipline dans nos écoles.

En 2020, les enfants abattent littéralement des policiers dans les rues.

En 1950, les gens faisaient un effort pour s’habiller et être beaux lorsqu’ils sortaient en public.

En 2020, la majeure partie de la population est devenue de véritables slobs et « People of Walmart » est devenu l’un de nos mèmes les plus populaires.

En 1950, la femme typique s’est mariée pour la première fois à 20 ans et l’homme typique s’est marié pour la première fois à 22 ans.

En 2020, la femme typique se marie pour la première fois à 27 ans et l’homme typique se marie pour la première fois à 29 ans.

En 1950, beaucoup de gens quittaient leur maison et leur véhicule déverrouillé parce que les taux de criminalité étaient si bas.

En 2020, beaucoup de ceux qui vivent dans les zones urbaines ont une peur mortelle de tous les troubles civils qui ont éclaté , et les ventes d’armes à feu ont atteint des niveaux records.

En 1950, les Américains ont en fait tenté de devenir parents de leurs enfants.

En 2020, nous pompons nos enfants avec des drogues psychotropes et nous laissons nos télévisions et nos jeux vidéo élever nos enfants.

En 1950, Baltimore était l’une des villes les plus belles et les plus prospères de la planète.

En 2020, Baltimore fait régulièrement la une des journaux à cause de tous les meurtres qui se produisent constamment. Bien sûr, on pourrait dire exactement la même chose de bon nombre de nos autres grandes villes.

En 1950, 78 pour cent de tous les ménages américains comptaient un couple marié.

En 2020, ce chiffre est tombé en dessous de 50%.

En 1950, environ 5 pour cent de tous les bébés aux États-Unis étaient nés de parents non mariés.

En 2020, environ 40% de tous les bébés aux États-Unis seront nés de parents célibataires.

En 1950, de nouvelles églises étaient régulièrement ouvertes partout aux États-Unis.

En 2020, il est prévu qu’une église sur cinq aux États-Unis «pourrait être forcée de fermer ses portes dans les 18 prochains mois» , et le maire de Lubbock, au Texas, vient de dire que l’ouverture d’une nouvelle clinique Planned Parenthood, c’est comme démarrer une église .

En 1950, nous avions des normes élevées pour nos élus, et les gens ont fait des recherches sur les candidats avant de voter.

En 2020, plus de 4000 personnes dans un comté du New Hampshire ont voté pour une «anarchiste satanique transsexuelle» à la primaire républicaine, et elle est maintenant la candidate républicaine au shérif du comté de Cheshire.

En 1950, les enfants sortaient et jouaient quand ils rentraient de l’école.

En 2020, nos parcs et nos terrains de jeux sont pratiquement vides et nous avons le taux d’obésité infantile le plus élevé du monde industrialisé.

En 1950, les porches étaient des lieux de rassemblement communautaire et les gens recevaient régulièrement leurs voisins pour le dîner.

En 2020, beaucoup d’entre nous ne connaissent pas du tout nos voisins, et l’Américain moyen regarde plus de cinq heures de télévision par jour.

En 1950, les Américains utilisaient des mots tels que «knucklehead», «moxie» et «jalopy».

En 2020, de nouveaux termes tels que «nomophobie», «peoplekind» et «social distancing» ont été introduits dans la langue anglaise.

En 1950, la toute première carte de crédit est émise aux États-Unis.

En 2020, les Américains doivent plus de 930 milliards de dollars sur leurs cartes de crédit.

En 1950, un seul revenu pouvait soutenir tout un ménage de classe moyenne.

En 2020, des dizaines de millions d’Américains ont perdu leur emploi et ont déposé une demande de chômage, et plus de la moitié de tous les ménages de certaines de nos plus grandes villes sont actuellement confrontés à de «graves problèmes financiers» .

En 1950, le peuple américain croyait que le libre marché devait régir l’économie.

En 2020, la plupart des Américains semblent croire que le gouvernement de Washington et la Réserve fédérale doivent «gérer» indéfiniment l’économie.

En 1950, les «socialistes» et les «communistes» étaient considérés comme nos plus grands ennemis nationaux.

En 2020, la plupart de nos politiciens à Washington ont adopté avec enthousiasme les objectifs politiques socialistes et communistes.

En 1950, la Constitution américaine était profondément aimée et très vénérée.

En 2020, quiconque admet effectivement être un «constitutionnaliste» est considéré comme un terroriste national potentiel.

En 1950, les États-Unis ont prêté plus d’argent au reste du monde qu’à quiconque.

En 2020, les États-Unis doivent plus d’argent au reste du monde qu’à quiconque.

En 1950, la dette nationale totale des États-Unis a atteint la barre des 257 milliards de dollars pour la première fois de notre histoire.

En 2020, nous avons ajouté 864 milliards de dollars à la dette nationale pour le seul mois de juin. En d’autres termes, nous avons ajouté plus de trois fois plus à la dette nationale au cours de ce mois que le montant total de la dette accumulée depuis la fondation de notre nation jusqu’en 1950.

En 1950, la plupart des Américains étaient généralement satisfaits de leur vie.

En 2020, le taux de suicide est à un niveau record et augmente chaque année depuis 2007 .