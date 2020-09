Massacre des innocents ? Nous relayons ici l’appel du collectif de parents “Je Suis Libre de Respirer” qui désire fédérer pour déposer une plainte collective contre l’Education Nationale. Vous pouvez contacter ce collectif par email : jesuislibrederespirer@gmail.com

“Bonjour, nous sommes un Collectif de parents souhaitant déposer plainte contre l’Education nationale pour maltraitance et mise en danger physique et psychique de nos enfants.

Parmi nous des enseignants et des personnes du corps médical. Nous devons agir vite (les témoignages sont tous édifiants et écœurants), très vite, et pourtant il nous faut être le plus nombreux possible.

Pour toute personne intéressée :

Veuillez écrire à jesuislibrederespirer@gmail.com (votre NOM et Prénom, département de résidence de l’enfant, votre lien familial avec l’enfant et témoignage de ce que votre enfant ou petit-enfant subit au quotidien en lien avec le port du masque, en essayant d’être assez synthétique svp).

Plus nous serons nombreux, plus la plainte aura d’impact.

Nous sommes en lien avec des avocats et membres du corps médical pour soutien.

Il n’y a plus à tergiverser, il nous faut AGIR.

Vos enfants vous disent merci, d’autant plus si vous faites suivre…”

Contacter le collectif par email : jesuislibrederespirer@gmail.com