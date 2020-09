Philippot : « On peut aussi tous nous mettre dans un cocon, hiberner, avec des tuyaux qui nous donnent à manger, qui nous fassent respirer, etc., là, au moins, le gouvernement, il sera tranquille, y aura plus de contamination, mais c’est une société juste inhumaine. »

Une voix : « C’est Matrix ! »

Philippot : « Dans une société vous avez forcément des rassemblements festifs. La question, c’est est-ce qu’on est face à la peste noire du Moyen-Âge qui décime la moitié de la population, là je comprendrais que l’on soit ultra drastique, etc., ou est-ce qu’on est face à une maladie qui fait trop de morts, un mort c’est toujours un mort de trop, mais qui, vous le disiez en début d’émission, aujourd’hui n’affiche pas des taux de mortalité particulièrement inquiétants, ça représente moins de 1 % de la mortalité française. […]

Mais la société ne peut pas s’arrêter de vivre, et de toute façon il faut arrêter cet arbitrage, si la société s’arrête de vivre économiquement, culturellement, l’éducation, l’école ! On ferme une école parce qu’un enfant a un rhume ! On se rend compte du drame pour cet enfant et pour tous les enfants de l’école ? Et pour la nation, son niveau éducatif ?

À terme qu’est-ce qui se passe, assez vite, en quelques années ? Vous avez une dégradation générale du niveau de santé du pays, si vous dégradez l’économie vous appauvrissez la France et vous dégradez le niveau de santé général de la population. Donc à la fin vous créez des morts que vous étiez censé éviter par ces mesures ultra drastiques. On peut réfléchir à ça ? Ou est-ce qu’on est obligé d’être dans la com’ absolue, faire peur aux gens et prendre des mesures à ultra court terme ? Moi je pense qu’un politique il doit toujours raisonner à moyen et long terme. »

