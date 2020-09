https://www.medias-presse.info/les-futures-elections-americaines-vues-par-mgr-vigano/125067/

Le scénario du monde qui se dessine est devant nos yeux : tant que nous ne comprenons pas qu’il ne peut y avoir de dialogue avec les ouvriers d’iniquité (Mt 7, 22), qu’il n’y a pas de compatibilité entre la lumière du Christ et les ténèbres de Satan, nous ne serons pas capables de gagner la bataille parce que nous n’aurons même pas reconnu que nous sommes en guerre contre les puissances infernales. Et dans une guerre, il y a forcément deux côtés opposés : celui qui refuse de servir sous la bannière du Christ finit inévitablement par aider les serviteurs du Malin. Cette prise de conscience est claire chez nos ennemis, mais elle ne semble pas aussi claire chez ceux qui ne considèrent pas la vie chrétienne comme une ‘milice’.

Permettez-moi de rappeler les propos du président Trump à la fin de la récente Convention : « Nos opposants vous disent que votre rédemption ne peut venir que du pouvoir que vous leur donnerez. » Cette ‘rédemption’ consiste à nier les droits souverains de Dieu sur les individus, sur les sociétés, sur les nations, remplaçant le doux joug du Christ par la tyrannie haineuse de Satan. Et c’est, en effet, un renversement de la Rédemption – c’est-à-dire de la rédemption de l’esclave – que le Sauveur a accomplie sur le bois de la Croix. Ne nous laissons donc pas tromper par les paroles mélodieuses de ceux qui usurpent la métaphore biblique des enfants de la lumière et des enfants des ténèbres, pour établir le royaume de Lucifer : l’obscurité et le chaos que nous voyons dans les villes américaines sont le fruit de la même idéologie qui approuve l’avortement post-natal et le mariage homosexuel, ainsi que les sponsors du BLM et des mouvements Antifa sont précisément les fondations démocrates et ‘philanthropiques’ qui s’opposent furieusement à la réélection de Trump.[12]