Mgr Vigano : J’ai déjà dit plus haut que par ‘candidatures catholiques’ nous entendons les candidatures d’hommes politiques qui non seulement se disent catholiques, mais qui sont également cohérents avec la foi et la morale enseignées par l’Église. Si être catholique n’avait pas d’impact concret, cela n’aurait aucun sens de voter pour un candidat qui en fait ne diffère pas des autres. La réponse du père Martin, s.j., est un sophisme, car il prétend ne pas voir l’écart entre paraître et être catholique, entre exploiter la ‘dénomination’ à des fins électorales et être véritablement témoins de l’Évangile dans la vie privée, dans la vie civile et politique, et dans les institutions. Que dire du père James Martin ? Baptisé, confirmé, ordonné prêtre, il a même fait des vœux solennels de chasteté et d’obéissance, il appartient à la Compagnie de Jésus… il est LGBT. Un autre, l’un des Douze, l’a trahi. Le père Martin, toujours impeccable dans son clergyman, se regarde dans le miroir de son âme et qu’il voit à qui il ressemble !

https://www.medias-presse.info/les-futures-elections-americaines-vues-par-mgr-vigano/125067/

Mgr Vigano : C’est un problème que nous portons depuis soixante-dix ans. Le clergé catholique, et en particulier la Hiérarchie, souffrent depuis lors d’un sentiment d’infériorité qui les place au-dessous de leurs interlocuteurs dans le monde. Ils se sentent ontologiquement inférieurs. Ils considèrent que l’enseignement du Christ est insuffisant, et alors ils essaient maladroitement de l’adapter à la mentalité séculière. Ils ont peur de paraître dépassés, pas dans l’air du temps, voire des siècles de retard, comme le disait un autre illustre jésuite (R.I.P.) …

Ce complexe très grave est la conséquence directe d’une perte de foi dramatique. Le message salvifique du Christ est inconciliable avec les séductions du monde; il est indigne et illégitime de falsifier le Magistère pour plaire au monde, en abusant d’une autorité sacrée qui vise plutôt à prêcher à “toutes les nations, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à tout observer ce que je vous ai commandé” (Mt 28, 19-20).