à propos de passeport, dans les aéroports, utilisent des lasers sur les gens

mai 2020: un laser bombarde la foule parisienne de rayons dans un aéroport et au-delà

en effet, la punition pour les sans masques, c’est que le laser continuera à suivre le sans masque peu importe la distance où il va, le traquer pour toujours même dans sa maison parce que les lasers peuvent suivre une personne et traverser tous les obstacles

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-space-laser-starlink-internet-spacex-a9705986.html

la preuve que les lasers peuvent traquer une personne à une distance illimité peu importe les obstacles (murs), Elon Musk utilise déjà des satellites qui envoient internet à l’intérieur de votre domicile en utilisant des lasers dirigés vers l’intérieur des habitations des individus et oui ces lasers franchissent les obstacles et peuvent même tuer les individus

« https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/a-l-aeroport-de-roissy-un-laser-pour-detecter-les-personnes-sans-masque-20200515

les lasers peuvent tuer les individus s’ils sont situés à 1km de distance:

Chine: Le pistolet laser ZKZM-500 traverse les obstacles et détruit sa cible à 1 km de distance »

Pourtant, ce pistolet laser est classé comme une arme « non-létale »…donc elle est classée délibéremment comme arme non léthale pour viser les civils à volonté

https://www.20minutes.fr/monde/2300275-20180702-chine-pistolet-laser-zkzm-500-traverse-obstacles-detruit-cible-1-km-distance

et n’oublions pas que le laser cause des problèmes de santé:

le laser a un mauvais impact sur l’œil, car pouvant causer des lésions graves et irréversibles.

http://www.1-dsens.fr/laser-dangereux-pour-la-sante/

Juin 2020: des chercheurs américains ont fabriqué un oeil artificiel

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200607-%C5%93il-totalement-bionique

Zont déjà prévu de remplacer nos yeux naturels… puisqu’ils savent qu’avec une société bourré de lasers, on deviendra aveugle