Le candidat démocrate, en meeting en Pennsylvanie, s’attaquait à la politique de santé mise en place par Donald Trump, rapporte le « Daily Mail ».

Par LePoint.fr

lepoint.fr/monde/200-millions-d-americains-sont-morts-du-covid-la-nouvelle-gaffe-de-biden-21-09-2020-2392824_24.php#

Bis repetita pour Joe Biden. Avec déjà de nombreuses gaffes à son actif depuis le début de sa campagne pour la présidentielle, le candidat démocrate a affirmé, lors d’un meeting en Pennsylvanie, que 200 millions d’Américains étaient morts du Covid-19, rapporte le Daily Mail. L’ancien vice-président de Barack Obama voulait pourtant bien faire. « Si Donald Trump parvient à ses fins, avec les complications dues au Covid-19, qui sont largement sous-estimées, 200 millions d’Américains sont morts, selon les estimations, probablement au moment où j’aurai fini ce discours », a lancé Joe Biden au moment où le bilan américain avoisine les 200 000 morts et plus de 6,7 millions de cas.

328 millions d’Américains vivent actuellement aux États-Unis. En juin dernier, il avait déjà déclaré que 120 000 millions d’Américains avaient perdu la vie à cause du coronavirus. Le bilan était alors de 120 000 morts dans le pays. « S’il a déjà dit quelque chose d’aussi terriblement stupide, alors, c’est plus qu’une erreur », lui avait rétorqué Donald Trump, lui aussi pas en reste de fausses informations et d’erreurs en tout genre. Une affirmation qui fait tache pour celui que les sondages placent pour l’instant en tête du scrutin qui doit se dérouler le 3 novembre prochain.