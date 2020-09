Cachez ce vaccin que je ne saurais voir…

Comment peut-on croire un instant que ceux qui veulent nous sauver des virus et des pandémies sont ceux-là même qui essaient de maîtriser et de réduire la population ? Muammar Kadhafi, paix à son âme, dans son extraordinaire et mémorable discours du 23 septembre 2009 à l’ONU, disait que « les virus étaient créés et propagés dans le monde pour que les entreprises pharmaceutiques fassent des profits grâce à la vente des médicaments ». Il ajoutait que « les médicaments et les vaccins ne devaient pas être vendus. Les médicaments ne se vendent pas. Annoncez la gratuité des médicaments et des vaccins dans le monde », disait-il « et vous n’aurez plus jamais de virus en circulation car les virus sont créés pour que des vaccins soient mis au point pour que les grandes entreprises capitalistes en tirent profits ».

Amar (lesakerfrancophone.fr, article de 9000 mots)

