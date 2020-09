En attendant, le plongeon des marchés financiers traduit le complot mené par le cartel bancaire via les méga-banques du monde entier. Ces banques qui sont épinglées pour avoir déplacé des fonds suspects sur une période de près de deux décennies, selon Reuters. Les opérations de blanchiment portent sur plusieurs billions de dollars. Les informations données sont suffisantes pour comprendre que ces banques sont de véritables organisations criminelles. Elles manipulent les marchés des actions, elles truquent les cours de l’or et de l’argent, elles manipulent les devises, le LIBOR, etc.

Pourtant, ces nouveaux rapports qui secouent le secteur bancaire sont connus depuis des années et les dirigeants de ces banques, comme ces institutions, n’ont jamais vraiment souffert… Ne trouvez-vous pas cela suspect? Voilà que les médias lâchent ces évidences à un moment où l’économie réelle a besoin de crédits?

Doit-on croire que les choses vont changer en ce qui concerne les banques? N’ont-elles pas le pouvoir d’écraser l’économie mondiale ou les marchés financiers?

Peut-on croire que ces banques ont pu agir sans que le système des gouvernements soit informé? Bien évidemment que non, car des billions de dollars qui se déplacent ne peuvent pas passer inaperçus aux différents ministères des Finances nationaux. Il est donc évident que ces banques sont de mèche avec les gouvernements.

Les architectes de cette crise sanitaire vont-ils ouvrir la boîte de Pandore et mettre en évidence la collusion entre les politiciens et les banquiers? Si cela advenait on va assister à un jeu de massacre et à bien d’autres choses très désagréables. Il est très intéressant de voir les cours des métaux plonger et le dollar rebondir…

https://liesidotorg.wordpress.com/2020/09/22/des-gouvernements-corrompus-et-des-moutons-masques-menes-au-sacrifice/#more-17620