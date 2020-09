Les gens ne réagissent plus et ont perdu toute capacité à agir, se contentant, pour les plus lucides, à constater le déclin. Ce dernier est réel en dépit de quelques tentatives médiatiques de classer les gens lucides sous la catégorie des pessimistes ou pire des oiseaux de mauvaise augure. Ils ont même inventé un terme dérive d’un anglicisme pour qualifier cette tendance: la collapsologie, du verbe Anglais to collapse ou s’effondrer. La programmation neurolinguistique n’y peut rien, pas plus que les techniques de développement personnel prônant le positivisme psychologique et le bien-être intérieur. La mondialisation a façonné un monde froid, déshumanisé où les relations sociales sont réduites à un rassemblement devant des écrans LCD portables et où la communication entre les individus se tarit de plus en plus tandis que se multiplient les flux d’information redondants sur fond de matraquage médiatique visant à créer des réflexes pavloviens inconscients. Les valeurs ont été remplacées par de la monnaie fiduciaire dont la valeur est fixée par le niveau d’adhésion des populations ou pire par de la « fausse monnaie ». Le consumérisme est érigé en religion universelle pour que les hommes atteignent un bonheur factice que personne n’est en mesure d’atteindre que par procuration en vivant la vie privée des autres sur les réseaux sociaux ou dans ce qui reste de télé-realité. D’où le succès planétaire des Kardashians et de leurs émules à travers le monde. La culture en repli est une bonne chose pour certains gouvernements et l’on voit les ravages de l’endoctrinement bête d’une certaine forme de néo-nationaliame créé de toutes pièces et suppléant au vide sidéral en matière de culture, voire l’aliénation sociale des populations dans des pays comme l’Inde et le Maroc pour ne retenir que les formes les plus extrêmes (cette propension existe un peu de partout y compris dans certains milieux en France mais son impact est fort limité).

Une histoire parmi tant d’autres (édito) L’évolution historique dans un monde de 7 794 798 739 habitants est des plus complexes à laquelle l’intellect de l’homme n’a jamais été confronté. Tous nos anciens poncifs, clichés, stéréotypes ou autres idées surannés, conscients ou inconscients n’y sont plus adaptés. Les frontières existent toujours certes, mais uniquement pour les hilotes du monde post-moderne. En d’autres termes les esclaves. Car détrompez-vous, l’esclavage en tant qu’institution invisible, n’a jamais disparu mais à réussi chaque fois à s’adapter aux contingences du temps et du contexte historique. La virtualisation induite par les technologies de l’information et le cyber-espace ne vont pas procurer davantage de liberté même s’ils remettent profondément en cause le système du salariat, lequel est une autre forme d’esclavage. Notre époque est celle de l’usurpation. Usurpation des noms, des qualités, des fonctions…de l’être. Le nivellement par le bas vise l’appauvrissement du language et la sécheresse de la pensée. La science officielle est déjà dans un cul-de-sac. Que nous reste-il alors? L’amour du prochain tant qu’il montre une certaine disposition à apprécier l’esthétique de la bonté. Au delà c’est l’enfer humain.

Ceci dit, paix à toutes les âmes de bonne volonté.