MIKE WHITNEY SUR UNZ.COM :

Quel parti a imposé les verrouillages les plus brutaux de l’économie et les mandats de masque les plus punitifs, tout en augmentant régulièrement la peur à chaque occasion? Quels États ont subi les dommages économiques les plus catastrophiques dus aux décrets émis par leurs gouverneurs démocrates? Quelle partie utilise une urgence de santé publique pour faire avancer le programme mondial de «réinitialisation» annoncé au Forum économique mondial (WEF)? Quel parti utilise la fraude Covid-19 pour écraser l’économie, éliminer 40 millions d’emplois, faire reculer les libertés civiles de base et transformer les États-Unis en un État esclavagiste du NWO dirigé par des banquiers de Wall Street, des technocrates de la Silicon Valley et des élites de Davos? Quelle fête? Et quel parti s’est aligné sur Black Lives Matter, la fausse organisation de justice sociale qui est financée par des oligarques étrangers qui travaillent pour écraser le mouvement populiste émergent qui soutient les idéaux de «l’Amérique d’abord»?

Quel parti a applaudi pendant que les villes américaines incendiaient et que les petites entreprises à travers le pays étaient pillées et rasées par des masses de voyous engagés dans une orgie de destruction? Les maires et les gouverneurs de quel parti ont rejeté l’aide fédérale pour mettre fin aux émeutes et rétablir l’ordre afin que les gens ordinaires puissent retourner au travail pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille? Et quel parti menace maintenant de troubles sociaux et d’anarchie généralisés si la prochaine élection présidentielle ne produit pas le résultat qu’eux-mêmes ou leurs maîtres marionnettistes mondialistes recherchent? Le parti démocrate a subi un changement radical au cours des quatre dernières années. Il ne reste plus aucune trace du parti autrefois dirigé par des idéalistes progressistes comme John F. Kennedy. Ce qui reste maintenant est une coquille de son ancien moi; une organisation cynique, auto-agrandissante et acharnée qui a trahi sa base, le peuple américain et le pays. En effet, malgré tous ses nombreux échecs, c’est la «trahison» qui est la plus exaspérante.

https://www.unz.com/mwhitney/betrayal-infuriating-betrayal/