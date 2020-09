13 Hi unum consilium habent, et virtutem, et potestatem suam bestiæ

Vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans la France de 2020, celle de Macron, de Véran, de Delfraissy, ces personnages sortis de nulle part qui passent leur temps à faire flipper les Français, foutant en l’air le peu qu’il leur restait d’espoir ou d’immunité. On va le dire cash : la communication gouvernementale depuis le mois de mars a fait plus de mal à l’immunité globale des Français que le virus en soi. Il y aura des séquelles. Dans un pays normal, les Véran, Delfraissy et compagnie seraient jetés en HP ou en prison. En Macronie, la France à l’envers, ces gens prennent un malin plaisir à torturer les Français jour après jour, soufflant le chaud – on va adoucir la répression économico-sanitaire – et le froid – le virus est de plus en plus contagieux !

Derrière cette communication pour schizophrènes, il y a une destruction économique programmée, comme celle des tours jumelles, qui semble arranger la Banque, qui avait besoin de cette destruction de valeur équivalente à une guerre mondiale. La récession du PIB français en est la preuve et ces points de pibe perdus, selon la prononciation attalienne, ce sont des centaines de milliers d’emplois en moins, et des milliers de pauvres en plus, car derrière chaque emploi il y a un couple, une famille. Et les grandes entreprises en profitent pour dégraisser à mort, comme les navires qui dégazent une fois en pleine mer. Ni vu ni connu !

Pendant ce temps, le virus ne tue quasiment plus, les Français re-meurent comme ils mouraient avant, de plusieurs maladies différentes, les hôpitaux ont repris leur train-train, mais on essaye encore de nous faire croire à une saturation des lits de réanimation, effet d’une deuxième vague fantôme. On apprend en attendant des choses, toujours par les mêmes lanceurs d’alerte, ces médecins ou professeurs honnêtes qui n’hésitent pas à subir les foudres du Conseil de l’ordre pour dire la vérité aux Français, très malmenés par l’exécutif. Ici, c’est Perronne qui lâche une bombinette, mais qui n’étonnera personne, tant la collusion entre la haute santé et le gros business était évidente, dès le début de la pandémie oligarchique.

