Ils savent que ce n’est pas mortel, que cela ne se propage plus et que Lockdown tue les quelques petites entreprises qui restent viables. Pourtant, Boris insiste désormais pour interdire le rassemblement de plus de 6 personnes. Il a rappelé à certains petits bureaucrates d’agir comme des agents de la rue et a demandé aux gens de devenir des mouchards qui dénoncent leurs voisins pour toute infraction à ces directives. Cela signifie automatiquement que nous devons maintenant tous craindre nos voisins, ou des étrangers qui prennent notre numéro de voiture. Comment mieux détruire la confiance mutuelle sur laquelle repose la société?

Pensez simplement si l’on refusait de plier le genou. En Australie et en Espagne, la police a été arrêtée en utilisant une force excessive contre des personnes ne portant pas de masque. Intimidant n’est-ce pas? Je pense que je devrai peut-être commencer à en utiliser un. Pourtant, la science est claire – les masques n’offrent aucune protection.

Nous savons donc que ces nouvelles restrictions ne sont pas motivées par la préoccupation des autorités pour notre santé. Et quelle est la différence entre où nous en sommes maintenant et faire en sorte qu’il soit normal que la police vienne à votre porte et vous arrête pour une violation de leurs protocoles? Quelle est la différence entre la situation actuelle et un État policier oppressif?

Il n’y a qu’une seule différence entre l’oppression actuelle et l’oppression totale de l’État: un changement dans le Zeitgeist.

Ils ont besoin d’un événement qui changera l’humeur des gens – un événement ou une série d’événements qui nous font craindre «eux» . Un choc psychologique qui donnera à la police la conviction que les choses vont si mal «un peu de force est nécessaire» pour éviter que les choses ne deviennent incontrôlables. Et puis, comme par magie, les «restrictions temporaires» actuelles deviennent une oppression étatique. Qu’est-ce que cela pourrait changer la donne?

Imaginez ce mois de novembre: les États-Unis ont 100 villes qui sombrent dans ce qui ressemble au début de la guerre civile alors que les patriotes se sont avérés empêcher Antifa de brûler l’Amérique centrale. Kamala Harris appelle l’armée à « expulser » Trump parce qu’il refuse de quitter la Maison Blanche au motif qu’il a remporté le vote populaire alors que les bulletins de vote par correspondance étaient frauduleux.

Pour les Britanniques, le Brexit a causé des problèmes dans les ports – entre autres, certaines denrées alimentaires ne passent pas. L’économie allemande a craté après que l’UE les a empêchés d’exporter des voitures vers le Royaume-Uni (Trump les a déjà tarifés), et la banque de l’UE a insisté pour que l’Allemagne laisse les 500 entreprises de taille moyenne non viables (actuellement maintenues en vie grâce à un financement d’urgence) faire faillite.

La Deutsche Bank s’effondre et cela déclenche une crise bancaire mondiale. L’Europe n’a aucun moyen de sauver ses banques car toutes les économies européennes sont tellement endommagées et 20% des travailleurs ont déjà été licenciés. C’est une crise bancaire à la grecque sur les stéroïdes. Les gens retirent de l’argent dans l’attente de limites de trésorerie quotidiennes. L’or physique aura déjà disparu du marché. Ainsi, toute entreprise avec de l’argent en banque achète frénétiquement du bitcoin pour éviter que son fonds de roulement ne soit « renfloué ».

Les banques auront déjà débranché leurs clients les plus vulnérables – les compagnies aériennes – donc pratiquement aucun avion ne vole. Douvres est encombré de camions bordant les routes d’approche. Personne ne peut donc quitter Blighty. Et si vous l’avez fait, les mesures d’urgence destinées à empêcher la deuxième vague de Covid exigent que vous soyez mis en quarantaine à destination. Enfermé dans un hôtel, sous garde militaire (comme en NZ), pendant 4 semaines à vos frais et avec des tests fréquents pour vous assurer que vous n’êtes pas un transporteur. Avec des données biométriques complètes collectées et classées dans un registre à l’échelle de l’UE. En pratique, cela signifie que les voyages deviennent si difficiles qu’il est pratiquement impossible de s’échapper de votre patrie.

Vous comprenez l’essentiel? Novembre pourrait être la fin du monde tel que nous le connaissons »(TEOTWAWKI). Mais mon point est le suivant: pourquoi envisageons-nous une telle catastrophe si leur objectif n’est pas un État policier? Personne ne détruit l’économie du globe et ne crée les conditions d’une dépression de 10 ans par accident. Il doit s’agir d’une destruction planifiée et intentionnelle d’une grande partie de la civilisation mondiale.

Les preuves sont accablantes. Cette civilisation a été délibérément détruite. En ce moment, nous sommes dans une période irréelle (comme le bel été juste avant le carnage de la Première Guerre mondiale). C’est comme Wiley E Coyote qui a franchi la falaise, qui court toujours mais qui n’a pas encore commencé à tomber. Mais quand nous tombons, comment les gens vont-ils réagir lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ne travailleront plus jamais, ne rembourseront jamais l’hypothèque, ne toucheront jamais leurs pensions? Si nous avons l’oppression de l’État et le chaos économique d’ici Noël, quelle sera la prochaine étape de leur prise de contrôle?

L’économie mondiale est déjà condamnée . Les chaînes d’approvisionnement déjà brisées garantissent que cela ne peut qu’empirer. Une fois que le marché des produits dérivés disparaîtra et que les banques ne pourront plus financer les lignes de crédit cruciales pour les importateurs et les exportateurs, le commerce s’effondrera et les approvisionnements alimentaires cesseront donc.

Il semblerait inévitable que l’Amérique connaisse plus de conflits car les Dems & Soros ne montrent aucun signe de volonté d’annuler leur révolution de couleur. Peut-être en 2021, peut-être un an ou deux plus tard, mais il viendra un moment où une pénurie de crédit entraînera une déflation. Ainsi, les banques imprimeront davantage, puis feront pleuvoir l’argent des hélicoptères, ce qui entraînera l’inflation. Et puis les devises commenceront à s’effondrer. Beaucoup de gens comprennent que c’est inévitable. Mais que se passe-t-il lorsque les gens acceptent que l’argent ne vaudra pas le papier sur lequel il est imprimé? Et ainsi, conserver un emploi ne vaut peut-être pas le danger de quitter votre maison ou de quitter la sécurité.

Je résume l’un des articles d’hier soir:

«Les bêtes de somme ne se rebellent pas, elles ne se présentent plus. Ne pas se présenter peut prendre plusieurs formes: retraite anticipée, congé de maladie, exigence de travailler à mi-temps, congé de stress pour accident du travail, et bien sûr, démission et démission comme dans: «prenez cet emploi et bousculez-le». Ils se glissent sans bruit dans les fissures et les crevasses et une fois partis, il ne reste plus personne pour les remplacer.

«Alors que les Vital Few 4% réalisent que le système ne fonctionne plus pour eux et se désengagent, cela aura un effet démesuré sur les 64%, vraisemblablement des citadins, fortement dépendants de services de plus en plus fragiles et fragiles qui dépendent du Vital. Peu pour leur fonctionnalité. Pensez aux conducteurs de train de métro de Londres qui téléphonent malades – l’idéologie n’a pas d’importance.

Ceux qui abandonnent peuvent être conservateurs ou progressistes ou ils peuvent avoir perdu tout intérêt pour la politique et tous les autres cirques qui servent à détourner l’attention de la population des crises dissolvant le ciment qui maintenait le système ensemble. « Donc je ne deviendrai pas riche, ce rêve est mort il y a longtemps. » Ce qui m’intéresse maintenant, c’est de retrouver ma vie et de me débarrasser de Dodge alors que les choses s’effondrent.

Les riches s’enfuiront dans leurs gîtes. Les pauvres vont émeuter – mais que faire alors? Alors que la façade sociale se fissure et que le système économique se brise, il n’y a ni société ni économie sur lesquelles se replier. À Noël, il sera évident que la normalité est partie pour toujours.

Alors que feront-ils avec des millions de chômeurs effrayés? Si «ils» laissent Internet, les gens commenceront à s’organiser – d’abord politiquement – mais quand cela ne fonctionnera pas, des émeutes et enfin une révolution. Éteignez-le et ils émeuteront sans s’organiser. Éteignez les téléphones et tout l’enfer éclatera. Ne les éteignez pas et les enfants s’organiseront contre l’État – détruisez les voitures ou incendiez le poste de police local. Avez-vous remarqué à quoi certains postes de police ressemblent à des forts?

Mon point est qu’il est très difficile de ne pas voir des «événements» frapper les fans en novembre. Et une fois qu’ils le font, il est très difficile de voir la vie revenir à la stabilité, sans parler de la «normalité». Au contraire, il y aura un besoin impérieux de contrôler {opprimer} la population avant qu’elle ne prenne le contrôle de l’État. Mais que faites-vous avec des millions de chômeurs dans une économie en faillite qui sont voués à perdre leur monnaie, la pauvreté à long terme et probablement des pénuries alimentaires. Il n’y a qu’une seule chose «qu’ils» peuvent faire. Tue-les.

Idéalement, pour l’élite, la deuxième vague de Covid aura un taux de morbidité plus élevé. Assez pour réduire progressivement la population, mais pas si vite, ils ne peuvent pas être enterrés dans des fosses à peste. Cela devrait être suffisamment grave pour justifier un verrouillage sévère, mais il est difficile de voir que cela est faisable sans donner aux gens l’électricité, Internet et la nourriture et l’argent pour les payer. Et même dans ce cas, ce n’est qu’une solution temporaire car le verrouillage ne peut pas durer éternellement. Le verrouillage permanent détruirait bientôt la monnaie, ce qui ne signifie ni électricité ni nourriture.

Peut-être que Covid-19 v1.0 était censé tuer plus de gens, mais il a échoué. Ou peut-être que cela a fonctionné comme prévu – ils ne voulaient pas risquer d’en tuer trop au cas où le Lockdown échouerait et que nous nous révoltions. Mais je ne vois pas qu’ils ont beaucoup de choix maintenant. «Le quatrième tournant» sera mouvementé jusqu’en 2025 et les choses ne seront pas vraiment résolues avant 2030. Comment vont-ils nous gérer pendant encore 10 ans? Comment vont-ils nous contrôler? Nourrissez-nous?

Ils peuvent déclencher une guerre mais personne ne se présentera. Combattre une guerre pour l’élite? Utilisez une arme pour tuer des gens que vous ne connaissez pas? Ça ne va pas arriver. Et ils doivent préserver les soldats professionnels pour «maintenir la paix» dans les villes. Alors, quelles options ont-ils si ce n’est de libérer une arme biologique plus puissante – la guerre nucléaire peut-être?

L’une des choses effrayantes à propos de «leurs» options est qu’elles n’en ont pas beaucoup. Les choses sont allées trop loin – elles ont détruit l’économie mondiale. Le système est bourré. Que vont-ils faire avec 2 milliards de chômeurs? Même s’il y a suffisamment de nourriture mais que les États-Unis ont un bol de poussière en développement, l’Afrique a subi une énorme dévastation acridienne et la Chine se prépare à des pénuries alimentaires. Comment les chômeurs paient-ils pour cela? Qui peut leur donner de l’argent sans détruire la monnaie ou si la monnaie est déjà détruite?

Une chose simple comme la baisse actuelle du nombre de taches solaires indique un avenir immédiat de temps plus froid et de rendements agricoles plus faibles. Ajoutez à cela les pénuries de carburant pour les machines agricoles, le manque d’engrais – L’azote est produit par la combustion de beaucoup de pétrole, le manque de lignes d’approvisionnement et la perte de lignes de crédit. Avec des gens en lock-out, «ils» s’appuieraient sur une économie planifiée (et non sur un marché libre) qui serait inefficace. Une économie planifiée est totalement incapable d’assurer un approvisionnement alimentaire stable en cas de pénurie et que le monde est chaotique.

Ce n’est même pas l’alimentation de nos villes qui sera le principal problème. Il alimentera les villes du Mexique et d’Afrique du Nord. Ils ne peuvent pas faire face à l’inflation des prix alimentaires. Mais ils ne mourront pas de faim – ils envahiront les États-Unis ou traverseront la Méditerranée – chanceux! Et que fera Erdogan en Turquie pour nourrir son peuple – rien de bon! S’il y a de réelles pénuries alimentaires, notez qu’il y a d’énormes populations musulmanes en France et en Suède, des Turcs et des réfugiés en Allemagne, des ghettos pakistanais au Royaume-Uni et bien d’autres d’où ils sont tous venus.

Je me sens concerné. Le problème est que je ne vois pas le Brexit résoudre nos problèmes. Bien sûr, cela ne les exacerbera peut-être pas autant que je le crains. Les événements de novembre ne peuvent pas nous déclencher dans un état d’oppression. Mais voyez-vous mon point? Les choses vont tellement mal qu’elles ne peuvent qu’empirer. Le mois de novembre verra forcément des changements et ils pourraient bien déclencher un changement dans le Zeitgeist, bien que leur importance dépende des «événements, cher garçon, des événements».

Mais quoi qu’il arrive, je pense qu’il est pratiquement garanti que l’économie et la société continueront de se détériorer.

Pensez-vous que j’ai raison?

Novembre sera-t-il le point de basculement?

Y a-t-il un moyen de revenir?

Y aura-t-il quelque chose vers quoi «revenir»?

Ou bien est-ce un cas de: «nous sommes condamnés, je vous le dis, condamnés». Et que se passe-t-il quand plus de gens découvrent que les élites ont créé une situation où leur seule option est de réduire rapidement la population! La famine conduira à des conflits sociaux incontrôlables, peut-être avec des musulmans massacrant les blancs en général ou les populations juives locales en particulier. Je pense que beaucoup de conflits pourraient voir « eux » perdre le contrôle.

Il est donc difficile de voir une autre méthode viable qu’une arme biologique. Action 21 pourrait être mis en œuvre dans les délais. Et sinon, la solution devra être appliquée dans quelques années, certainement avant 2025. Le calendrier peut dépendre de la production de vaccins car il devra y avoir au moins suffisamment de vaccins pour les travailleurs essentiels, la police, l’armée et la classe de gestion si l’élite doit garder le contrôle.

Zerohedge.com