Un lecteur de LHK :

Ce qui m’hallucine le plus dans la population générale c’est la facilité avec laquelle le masque est adopté. Pour certains, c’est même comme si il avait toujours été là. J’ai vu une émission hier ou toutes les personnes présentes parlait de l’indispensabilité du masque comme d’une chose complètement évidente comme si ça avait toujours été le cas. En fait, les gens en général, commence à considérer le masque et la distanciation sociale comme une évidence indiscutable… C’est en train de devenir une religion au même titre que les vaccins. En fait, la manière dont les gens admettent les vaccins comme une évidence absolue indiscutable est très similaire… Et bien sur, quiconque est contre est un nazi complotiste qui veux tuer les grands-mères…

