Pierre commentait le vide parisien. Ajoutons cher Pierre que la saison des attentats est enfin rouverte : Charlie revient ! Confinons définitivement ce peuple de terroristes ! Mais que font les autorités ? Colère populaire et restaurateurs râleurs court-circuités. On respire enfin (avec le masque). Car à ce niveau, cher Lucien Cerise, ce n’est plus de l’ingénierie sociale, mais de l’ingéniosité !

Pierre sur leur inactualité :

Mergitur Nec FluctuatEh oui, mon brave Nestor Burma, Fiat Lux, » que la lumiére soit. »Paris ne flotte plus mais sombre corps et biens !

L’évacuation de Paris par ses habitants et ses touristes.Hitler et Von Choltitz en ont rêvée.

Macron et Hidalgo l’ont faite.

Et plus concrètement que David Copperfield.

Quant à faire, ils ont aussi évacué les chiffres d’ affaires des établissements commerciaux.Moins 80% un peu partout.

D’Haussmann aux Champs en passant par Saint Germain. Constat chiffré identique permanent partout. Désert !

Cliché rue de Rivoli vendredi 27 Juillet 13h. 45 : quelques brebis égarées en vélo.Tout sauf des Amazones !

Quatre décades pour passer de Parisienne Walkways 1979 de l’immense Gary Moore :https://www.youtube.com/watch?v=tnwIpgSqjXE

au Triste Paris du talentueux Rockin’ Squate :https://www.youtube.com/watch?v=2Eq06xXSMKE

Mister Jazz-Rock, Donald Fagen, ironique à souhait, nous avait prévenu dès 1982 que ce monde annoncé à grand renfort de feux d’artifice et de vols interstellaires et d’avions-chemins de fer, serait une grosse daube : https://www.youtube.com/watch?v=Di0_KYtmVKI

La rue de Rivoli est définitivement interdite à Paris. Aux voiutres. Et donc aux manifestants. Mais pas aux tanks, il s’ entend.

Un gag ! Pas nécessaire !Il n’y avait plus de voiture depuis longtemps !Des Félix Faure découvrant le métro, ces benêts, Hidalgo-Macron.

Depuis quelques mois, à part quelques voitures de Police, de hauts fonctionnaires, de PDG et de pompiers ambulances, – peu de corbillards contrairement à ce qu’annoncent les media mainstream -, il n’ y avait déjà pratiquement plus d’ automobiles à Paris. La misére s’installait. Le couple Macron-Hidalgo y allant de ses sonnets-sornettes pour masquer le réel derrière sa métaphysique des morses-fauxques !

https://www.auto-moto.com/actualite/societe/rue-de-rivoli-definitivement-interdite-aux-voitures-248901.html

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2019/02/20/%EF%BB%BFla-legendaire-interview-de-cerise-sur-le-systeme-qui-vaut-bien-cent-livres-mais-attention-plus-de-onze-mille-mots/

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Attaque-a-l-arme-blanche-pres-des-anciens-locaux-de-Charlie-Hebdo-61021.html

https://www.leparisien.fr/faits-divers/attaque-a-l-arme-blanche-pres-des-anciens-locaux-de-charlie-hebdo-25-09-2020-8391429.php

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/en-direct-paris-nbsp-quatre-blesses-a-l-arme-blanche-pres-des-anciens-locaux-de-charlie-hebdo-20200925