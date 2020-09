Regardez sans trop rire comment d’autres se gâchent la vie :

Racine dans Alexandre le Grand :

Dans le noble transport de cette jalousie,

Je le trouvais trop lent à traverser l’Asie…

La Thébaïde :

Créon

Ah ! le voici ! Fortune, achève mon ouvrage,

Et livre−les tous deux aux transports de leur rage !

Ne me parle donc plus que de sujets de joie,

Souffre qu’à mes transports je m’abandonne en proie ;

Et sans me rappeler des ombres des enfers,

Dis−moi ce que je gagne, et non ce que je perds.