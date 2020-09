« Voyons un peu où en est l’Eglise catholique, ou plutôt la Rome conciliaire, puisque nous nous situons presque 60 ans après un concile qui a falsifié la doctrine, répandu les hérésies par son enseignement (la pastorale), dévoyé et désacralisé la liturgie, le peu de » correct » restant ayant été littéralement saccagé par le pape François, l’ultime destructeur du catholicisme, mais digne héritier en cela de ses prédécesseurs.

Alors, qu’est-elle devenue ? La Rome conciliaire donne dans le :

– Néo-paganisme, par exemple par l’adoption de l’idolâtrie de la Terre-Mère (Laudato Si, Querida Amazonia…) ou la vénération d’idoles païennes telle la Pachamama en octobre 2019 ;

– L’humanisme, le règne social du Christ étant supplanté par le Respect de la personne humaine, ce qui conduit Rome à reconnaître et soutenir les idéologies de ses pires ennemis (affichés !) que sont la laïcité et les Droits de l’homme ;

– Le déisme, Dieu est partout, y compris dans les autres religions même les non-chrétiennes (c’est ce que le pape François a signé à Abou Dhabi en février 2019 : » Le pluralisme et la diversité de religions (…) sont une sage volonté divine » : il a osé l’écrire !!!)

– Un néo-arianisme assumé, puisque Rome avance qu’avec les juifs et les musulmans nous adorons le même Dieu, ce qui est impossible puisque nous affirmons que Jésus-Christ est Dieu, ce que refusent de reconnaître obstinément les deux autres ; c’est donc une négation explicite de la divinité du Christ, ou une sorte de « saucissonnage » à la carte de la Sainte Trinité, contraire au dogme proclamé par cette même Rome, et à la Vérité révélée ;

– Le socialisme maçonnique : reconnaissance des institutions internationales maçonniques (ONU…) et de leurs idéologies : recherche d’une paix sans le Christ, soutien de la politique immigrationniste, de la thèse du réchauffement climatique, de la répartition socialiste et collectiviste des richesses pour soi-disant combattre la pauvreté, etc…

Et les âmes dans tout ça, quand s’en préoccupent-ils ? N’est-ce pas leur premier rôle ?

Bref, l’évidence de l’apostasie, de la perte de la foi et du paganisme assumé et affiché du Vatican nous permettent de mettre au présent la prophétie de la Salette : « L’Eglise aura une crise affreuse«, et surtout « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’Antéchrist« .

