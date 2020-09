L’élite corporative internationale qui gère les choses en coulisse a pris une maladie pas plus dangereuse que la grippe commune (et probablement beaucoup moins) et l’a transformée en une excuse pour une énorme expansion du pouvoir gouvernemental et une énorme redistribution des ressources – littéralement, milliards de dollars – des citoyens à l’élite des entreprises.



L’élite corporative internationale a utilisé toutes les organisations sous son contrôle – c’est-à-dire toutes les organisations importantes – pour promouvoir ce faux récit.



Selon de nombreuses études et les propres données du gouvernement, au moins 98% de ceux qui ont le coronavirus sont asymptomatiques – ils ne présentent aucun symptôme. Ils ne sont pas malades.



La grande majorité des autres présentent des symptômes mineurs. Seul un très petit pourcentage du groupe restant – dont presque tous ont des facteurs de comorbidité préexistants tels que l’asthme, le cancer, la MPOC, le diabète ou l’obésité morbide – présentent des symptômes graves. Seul un très petit pourcentage de ce groupe meurt réellement.



En termes d’effet réel, le COVID-19 est comme une grippe légère – une grippe très légère.



Il n’y a aucune légitimité à tout cela. Les masques, la «distanciation sociale», les «bulles sociales», «l’auto-isolement», «l’auto-quarantaine», le «contact tracing», «l’aplatissement de la courbe», le «seul ensemble», les fermetures , les fermetures, la pression pour la vaccination, la pression pour les tests, les interdictions des assemblées et des grands groupes, les restrictions sur les églises et les groupes de prière – rien de tout cela n’est pour nous protéger, mais tout cela est pour nous conditionner à accepter davantage contrôle gouvernemental, réglementation plus arbitraire, plus de transferts d’argent des contribuables à l’élite des entreprises et vaccination obligatoire.



On nous a menti à chaque étape du chemin. Les rapports de presse sur des médecins surchargés de travail, des morgues débordantes, des hôpitaux bondés, des unités de soins intensifs bondés, des salles d’urgence inondées de milliers de patients COVID-19, des ambulances de course remplies de patients COVID-19, des fosses communes et des camions frigorifiques pleins de corps sont contredits par de nombreuses vidéos de hôpitaux vides, salles d’attente vides, «centres de test» vides et ambulances garées dans les «épicentres» présumés de la pandémie.



La mascarade du coronavirus n’est pas différente des paniques virales précédentes – SRAS, MERS, grippe porcine, Zika – ce n’est que maintenant que les gens au sommet pensent que nous sommes assez divisés, assez stupides et assez faibles pour nous soumettre à une accélération massive du transfert en cours de pouvoir et richesse de nous à eux. Malheureusement, il semble qu’ils soient corrects.



Nous sommes trop nombreux à croire encore – malgré des preuves historiques et contemporaines accablantes du contraire – que le gouvernement et les médias d’entreprise ne mentent pas, en particulier sur les grandes choses. En réalité, le gouvernement et les médias d’entreprise mentent sur tout – en particulier sur les grandes choses.