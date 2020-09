La réponse de l’État à ce «virus» n’est rien de plus qu’une arme de soumission massive

par Tyler Durden

Dim., 27/09/2020 – 07:00

Rédigé par Gary Barnett via LewRockwell.com,

«On voit que les grandes masses d’hommes, bien que théoriquement libres, se soumettent à l’oppression et à l’exploitation d’une centaine de sortes odieuses. N’ont-ils aucun moyen de résistance? De toute évidence, ils l’ont fait. Le pire tyran, même sous ploutocratie démocratique, n’a qu’une gorge à trancher. Au moment où la majorité déciderait de le renverser, il serait renversé. Mais la majorité n’a pas la résolution; il ne peut pas imaginer prendre des risques.

~ HL Mencken (1926). «Notes sur la démocratie», p. 50, Alfred A. Knopf

Les mesures draconiennes de l’État contre les masses nécessitent la coopération des masses. C’est l’essence de la soumission politique, et par conséquent, c’est le fondement du plan de «l’élite» dirigeante pour parvenir à une réinitialisation complète de l’économie mondiale et du contrôle total. À ce stade de l’intrigue, tout se passe comme les mondialistes l’attendaient, car la prise de contrôle de la population humaine est bien engagée.

La logique voudrait que cette fausse pandémie soit terminée pour de bon après que les nouveaux chiffres de décès des CDC aux États-Unis aient été récemment révélés. Ce rapport a montré que 94% des personnes qui seraient décédées des seules suites de Covid ne sont pas du tout mortes de Covid. En fait, les 94% qui sont décédés et qui ont été déclarés comme décès Covid avaient en moyenne 2,6 autres comorbidités évidentes.

Cela signifie que toute cette arnaque au virus était une fraude depuis le début et qu’elle est utilisée comme une arme de soumission afin de prendre le contrôle de toute la population. Les mensonges sur les mensonges ont été utilisés pour effrayer les gens afin qu’ils détruisent volontairement leur vie au nom de la fausse sécurité, et maintenant les dégâts ont atteint des niveaux qu’il sera presque impossible de surmonter à tout moment dans un avenir proche ou même lointain. On pourrait penser qu’avec cette information bouleversante, tous les citoyens seraient en armes, mais cela ne semble pas être le cas. C’est extrêmement troublant, car sans un soulèvement massif de la population, ce plan horrible continuera à aller de l’avant.

Il est maintenant temps d’envisager les tactiques possibles qui seront utilisées par l’État contre nous tous, en particulier ceux qui continuent de s’interroger, et refusent de se plier à l’idiotie que l’on appelle une pandémie de coronavirus. L’enfer arrive sous la forme de la classe dirigeante et de ses pions au gouvernement et de leur plan pour une société capturée. Y a-t-il vraiment un diable, ou des hommes pervers en quête de pouvoir ont-ils créé Satin à leur image dans le but de s’emparer de toute la planète?

Tous les plans de ces monstres sont télégraphiés à l’avance, comme cela s’est toujours produit dans le passé. La création d’un nouveau Pearl Harbor a pris une toute nouvelle signification avec cette peur des virus fabriqués, mais cela ne fera qu’empirer à partir de là. Il est impératif de comprendre que rien qui se passe n’est organique ou naturel; tout a été délibérément conçu pour atteindre un résultat particulier. Ce résultat est la domination mondiale totale par quelques-uns, et pour réussir dans cette entreprise, le système économique actuel doit être détruit et un nouveau système monétaire numérique qui peut être surveillé et contrôlé depuis le sommet doit être créé et mis en œuvre.

Même si le CDC a publié des chiffres de décès qui contredisent complètement le récit traditionnel et montrent que cette pandémie est une fraude, elle est encore peu signalée, et il semble que beaucoup ne prêteraient aucune attention à cette révélation même si elle était rapportée plus largement.

Cela seul montre la faiblesse et l’état d’esprit apathique qui imprègnent la population américaine aujourd’hui.

Compte tenu de l’attitude des masses et du manque de raison et de logique évidente dans le troupeau, ce qui s’en vient devrait être évident. Les puissants ne céderont pas tant que les gens resteront indifférents à leur propre existence. Dans cet esprit, attendez-vous à une vague de nouvelles techniques exagérées de peur. Plus le peuple se rebellera, voire pas du tout, plus la réponse de l’appareil d’État sera forte. Si suffisamment de questions sur la validité de cette pandémie virale, une nouvelle souche plus dangereuse émergera comme par magie.Si la résistance continue de gagner la faveur, alors un nouvel agent biologique, potentiellement mortel, pourrait être libéré, bien qu’il faille l’isoler pour ne pas devenir incontrôlable et menacer les responsables de sa distribution parmi le public. Si la saison de la grippe, associée à une réponse immunitaire très affaiblie des citoyens désormais compromis, ne tient pas les gens sous contrôle, la libération d’autres agents toxiques est non seulement possible à mon avis, mais également probable.

De nombreux scénarios pourraient émerger en fonction de ce que les classes dirigeantes et dominantes jugent nécessaire pour obtenir et conserver le contrôle total. Une fois que les gens auront suffisamment peur, le nouveau vaccin sera immédiatement introduit. Je pense que ce vaccin est déjà disponible et qu’il est maintenu jusqu’à ce que la peur atteigne un niveau si élevé que la plupart d’entre eux feront volontairement la queue pour l’injection. Si cela se produit, le contrôle sur les personnes aura atteint un stade irréversible pour plusieurs raisons. Tout vaccin Covid introduira plusieurs virus dans le système humain, ainsi que de nombreuses toxines très dangereuses et problématiques et adjuvants nocifs. Mais ce n’est qu’une partie du risque, car il pourrait également y avoir d’autres ingrédients inconnus, et ceux-ci pourraient faire partie d’un plan secret qui ne serait divulgué aux destinataires d’aucun vaccin.

Tout récemment, dans cet article de Steemit , il a été annoncé que la FDA est sur le point d’approuver un implant de biopuce qui pourrait être injecté à l’aide d’une solution d’hydrogel. Ceci est censé être un implant pour détecter Covid en reliant le corps et l’esprit humains à un système informatique, et pourrait facilement faire partie de n’importe quel vaccin. C’est de la folie, mais ce n’est que le début d’un certain nombre de méthodes d’intelligence artificielle modifiant le corps et l’esprit destinées à produire une société transhumaine qui pourrait être contrôlée par des moyens technocratiques.

Méfiez-vous de toute attaque bio-terroriste imputée à un ennemi extérieur, qu’il s’agisse d’un individu, d’un pays du tiers monde ou de tout ennemi des États-Unis comme la Chine, l’Iran ou la Russie. Une attaque de cette nature maintenant serait très certainement de l’intérieur de ce pays, et perpétrée par des forces internes pour attiser plus de peur. Cette peur supplémentaire et toute libération d’armes biologiques censées ressembler à un virus pourraient être considérées comme la deuxième vague pré-planifiée, et cela à lui seul retournerait la majeure partie du pays contre toute question qui remet en question le récit officiel. Ceux qui dénoncent le mensonge qu’est Covid et résistent aux mandats de l’État seraient gravement marginalisés ou pire si la peur totale s’empare de l’Amérique.

Alors que la résistance commence à croître en raison des mesures draconiennes initiées par l’État, y compris les verrouillages, la quarantaine, la perte d’emploi et le port de masques, le risque d’attaques terroristes fabriquées supplémentaires, de rejets de virus, de déploiement d’armes biologiques, d’autres événements sous faux drapeau ou de vaccin il faut certainement s’attendre à des maladies liées. C’est le monde dans lequel nous vivons, une dystopie provoquée parce que les gens l’ont permis.

Le tournant de toute cette folie est proche, et avancera en faveur de l’Etat lors de cette farce appelée élection présidentielle. Cette élection entraînera un chaos incalculable, notamment des pillages, des émeutes, la destruction de biens et la haine au sein de la population en général. Ce chaos sera utilisé contre tout le monde dans ce pays, car il y aura encore plus de divisions et avec lui, plus d’incertitude et de violence, conduisant à une plus grande ingérence de l’État dans nos vies. C’est exactement ce que désire l’élite dirigeante revendiquée, car plus il y a de peur et de haine, plus il est facile de nous contrôler tous. Cette élection odieuse, quel qu’en soit le résultat, sera un désastre et ne fera que prolonger la terreur à laquelle nous sommes confrontés depuis mars de cette année.

«L’esclavage de la peur avait fait peur aux hommes pour réfléchir.

– Thomas Paine, Bruce Kuklick (2000). «Paine: Political Writings», p.162, Cambridge University Press

La poussée vers un régime totalitaire entre dans la phase finale cet hiver. Cela a été proclamé ouvertement par la lie des classes dirigeantes et politiques. Nous sommes sur le point de perdre toute souveraineté qui nous reste et de devenir juste un rouage dans la roue d’une structure fédérale centralisée du pouvoir résolue à créer une société d’esclaves technocratiques à utiliser pour soutenir le plus haut niveau de quelques tyranniques. Arrêtez-le maintenant ou soumettez votre corps, votre esprit et votre âme à votre nouvelle position de serviteur de vos maîtres «humains».

https://www.zerohedge.com/geopolitical/states-response-virus-nothing-more-weapon-mass-submission