Le numéro 39 de The Wild Bunch Dispatch, le bulletin d’information exclusif d’Alt-Market couvrant les concepts et les tactiques pour vaincre le mondialisme, devrait sortir le 25 septembre. The Wild Bunch est un endroit pour explorer des sujets et des solutions à la tyrannie centralisée qui sont rarement, voire jamais, couverts par le reste des médias alternatifs. Cela signifie que nous parlons de mesures d’action directe, ainsi que de stratégies plus passives.

La survie en milieu sauvage est peut-être le sujet le plus cliché sur lequel on a écrit dans la préparation de livres et d’articles, et il arrive souvent que les gens qui tentent d’exalter leur «sagesse» à ce sujet ne vivent pas à proximité ou dans le désert et n’ont guère de monde réel expérience. Ce n’est pas parce qu’un gars a une équipe de télévision qui le suit partout qu’il a les compétences nécessaires pour survivre seul au milieu de nulle part, ni qu’il ne pourra garder sa famille en vie pendant une période prolongée.

Par extension, il y a aussi beaucoup de chasseurs qui utilisent des stratégies qui ne seraient pas du tout pratiques dans un scénario d’effondrement. Tout devient tellement plus difficile lorsque vous supprimez certains équipements que la personne moyenne tient pour acquis. Bonne chance « à la chasse au camion », par exemple, lorsque l’essence coûte 15 $ le gallon.

J’apprends toujours plus chaque année, mais après avoir vécu et chassé dans des zones sauvages très isolées du Montana pendant près d’une décennie maintenant, j’ai des connaissances durement acquises sur la survie des pays difficiles ainsi que sur le suivi et la récolte du gros et du petit gibier. Une chose que vous apprenez rapidement est qu’être dans la nature est toujours un moyen pour une fin, mais jamais le but final. Ces environnements peuvent être impitoyables selon la saison, et apprendre à les naviguer est vital.

Même si vous ne vivez pas dans une zone rurale aujourd’hui, sachez qu’en cas d’effondrement économique, vous pourriez vous retrouver obligé de survivre dans de tels endroits pendant des périodes de temps. Le prochain numéro de The Wild Bunch Dispatch couvrira de nombreux aspects du concept classique des préparateurs de « bug-out » ainsi que la fourniture de nourriture par la chasse; mais vous constaterez peut-être que bon nombre des idées que vous lisez ici sont nouvelles et différentes de ce que vous avez pu vous dire dans le passé.

https://www.alt-market.com/index.php/articles/4337-next-issue-of-the-wild-bunch-dispatch-hunting-and-wilderness-survival-during-collapse

https://www.oro-express.es/comprar-oro/maple-leaf-plata-1-onza