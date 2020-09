Craig Kelly membre du parlement australien était sur SkyNews, une des principales chaines de télévision australienne ce dimanche 27 septembre 2020. Il est membre du groupe libéral et de la commission d’enquête sur la Covid-19.

« l’interdiction du traitement de la COVID-19 à l’hydroxychloroquine, par l’administration australienne, viole le serment d’Hippocrate prêté par les médecins et qui est basée sur une étude erronée. »

M. Kelly a déclaré que les bureaucrates de la santé avaient interféré dans la relation médecin-patient en interdisant l’utilisation d’hydroxychloroquine même si le médecin pensait que le traitement sauverait la vie du patient.

« Les bureaucrates de la santé ont violé le tout premier principe du Serment d’Hippocrate qui est de ne pas nuire» (primum non nocere), a-t-il déclaré.

De plus l’administration ne devrait interdire l’utilisation de l’hydroxychloroquine que si les preuves montrent hors de tout doute raisonnable que d’une part l’hydroxychloroquine ne fonctionne pas et d’autre part, qu’elle est dangereuse.

« Des études récentes montrent que cette proposition n’est plus viable … et ils doivent lever leurs interdictions, sinon ils sont impliqués dans des crimes contre l’humanité et ils devraient être traduits en justice pénale à La Haye », a-t-il déclaré.