Arthur Firstenberg, scientifique états-unien, né en 1950, a publié en 2017 “The invisible Rainbow, a History of Electricity and Life” (“L’Arc-en-ciel invisible, une histoire de l’électricité et de la vie”). Ce livre, pour l’instant disponible uniquement en anglais, montre les conséquences désastreuses de l’électrification de la Terre. Ceci est assez logique lorsqu’on sait que toute la vie sur Terre (animaux, insectes, végétaux) est électrique, comme le démontra, dès 1930, le scientifique franco-russe Georges Lakhovsky. La cellule humaine fonctionne à l’électricité, il est donc dangereux de polluer les cellules avec de l’électricité. Ce qui est redoutable avec la pollution électromagnétique c’est qu’elle est invisible. Quelque chose d’invisible est forcément sans danger puisqu’on ne le voit pas. « Je ne crois que ce que je vois. »

Les premières expérimentations de l’électricité apparurent, dans les pays occidentaux, dans les années 1740. Ces expériences ne sont au départ que des démonstrations de l’électricité statique devant le grand public. Dès cette époque, le XVIIIe siècle, les principales conséquences de l’électricité sur la santé humaine sont déjà connues et analysées: vertige, nausée, mal de tête, nervosité, irritabilité, confusion mentale, dépression, insomnie, somnolence, fatigue, engourdissement, crampe articulaire, mal de dos, palpitations cardiaques, douleur de poitrine, colique, diarrhée, saignement de nez, démangeaison, tremblement, paralysie, fièvre, infection respiratoire, difficulté respiratoire, toux, asthme, fatigue oculaire, acouphène, goût métallique.

Quelques années après l’implantation du télégraphe dans les pays occidentaux dans les années 1860, les découvertes de Tesla vont ensuite répandre l’électricité domestique dans les villes européennes et américaines aux cours des années 1890. Ceci va déclencher une épidémie de grippes, pour certaines mortelles, dans tous les pays développés, comme on peut le voir ici pour l’Angleterre:

Avant 1890, les cas de grippes étaient très rares. Ce qui confirme que la grippe n’a pas de rapport avec un virus quelconque, mais avec le niveau de pollution électromagnétique, comme le montreront les recherches faites par les Russes dans les années 60. Le virus est un déchet créé par l’humain qui a une grippe, c’est une conséquence et non une cause de la maladie.

Comme on le voit sur le graphique, en 1918 le nombre de mort annuel par million passe de 300 à plus de 3 000, alors qu’on était à moins 30 morts avant l’arrivée de l’électricité domestique. Que s’est-il passé à cette date? Selon nos autorités religieuses (c’est-à-dire les adeptes de la fausse science), un virus espagnol, ou états-unien (selon les versions) aurait créé cette hécatombe mondiale qui a tué plus de 30 millions de personnes (plus de 100 millions selon d’autres estimations). Si on met de côté cette religion, on constate que l’électrification des habitations en occident a multiplié par dix le nombre de décès imputable à la grippe, comme en Angleterre, par exemple. Trente ans plus tard, la mise en place des ondes radio dans le monde entier a encore une fois multiplié par dix le nombre de décès dus à la grippe. Alors? Doit-on continuer à appeler grippe une maladie provoquée par la pollution électromagnétique? La grippe électrique?

