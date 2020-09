Les étudiants en Angleterre sont traités comme des prisonniers. Et on continuera de facturer les études, bouffe et logement 40 000 euros par an. «Même les terroristes ne sont pas traités aussi mal», a fait remarquer l’ancienne eurodéputée du Brexit Party Alexandra Philips. Vive Bojo le clown en attendant.

https://www.zerohedge.com/medical/british-students-say-theyre-being-treated-prisoners-due-draconian-covid-measures

Des étudiants britanniques disent être traités comme des «prisonniers» en raison de mesures draconiennes contre le COVID

Les étudiants des universités du Royaume-Uni sont traités comme des « prisonniers » car les règles draconiennes sur les coronavirus exigent qu’ils mangent seuls, ne sont pas autorisés à sortir et sont contraints de se couper des autres ou d’être suspendus.

Des entretiens avec des étudiants de l’Université d’Édimbourg illustrent à quel point les nouvelles règles sont autoritaires, les étudiants étant obligés d’apporter leurs propres couverts et de manger seuls à des bureaux espacés de style examen, car la salle est constamment surveillée par des moniteurs pour s’assurer qu’ils ne violent pas les protocoles.

«Maintenant, ils ont retiré l’option à emporter et on m’a dit que tout le monde est obligé de manger seul et n’est pas autorisé à se lever de la table qui lui est allouée pour plus de nourriture ou d’eau», a déclaré Liberty Phelan, qui rédige le journal étudiant.

«Il y a d’énormes files d’attente pour entrer dans la salle à manger et le personnel amène les élèves à des tables pour que vous ne choisissiez même pas à côté de qui vous vous asseyez», a-t-elle ajouté.

Florence Carr-Jones, étudiante de première année, a déclaré que les inspecteurs patrouillaient dans les résidences, s’assurant que l’on ne pouvait pas s’amuser.

«Les agents de sécurité parcourent les couloirs le soir en frappant aux portes bruyantes, menaçant des amendes et des suspensions», a-t- elle dit.

L’université a également appelé la police sur les étudiants pour avoir organisé des fêtes illégales, les avertissant qu’ils risquaient d’être expulsés.

On dit également aux étudiants qu’ils ne sont pas autorisés à sortir ce week-end et qu’ils seront légalement empêchés de rentrer chez eux pour Noël.

«Même les terroristes ne sont pas traités aussi mal», a fait remarquer l’ancienne eurodéputée du Brexit Party Alexandra Philips.

Imaginez être excité de commencer votre première année à l’université et de rencontrer un tas de nouveaux amis, pour découvrir que vous êtes traité comme un prisonnier et que vous n’êtes même pas autorisé à sortir ou à avoir des contacts sociaux avec plus d’une personne.

Comme nous l’avons souligné précédemment , les rues du Royaume-Uni sont également surveillées par des « agents de la rue COVID » qui scrutent les fenêtres et les boîtes aux lettres pour s’assurer que les pubs et les clubs privés ne restent pas ouverts après le nouveau couvre-feu de 22 heures.

Le gouvernement britannique a également encouragé les citoyens à s’espionner les uns les autres et à signaler leurs voisins aux autorités malgré le fait que les cas de coronavirus et les hospitalisations aient pratiquement stagné, une augmentation relativement mineure des cas étant due à davantage de tests et à un grand nombre de faux positifs.

