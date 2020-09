Nous avons discuté de l’intolérance croissante pour les étudiants et professeurs conservateurs, libertaires et républicains sur les campus à travers le pays. Les facultés embauchent rarement des professeurs conservateurs ou libertaires; les revues publient rarement des études d’auteurs conservateurs. Au fur et à mesure que le nombre de professeurs conservateurs diminue ou disparaît dans les facultés, les écoles semblent avoir le même biais dans les admissions d’étudiants. Le Harvard Crimson a terminé son enquête annuelle sur la classe d’étudiants entrants et a constaté que la population déjà petite d’étudiants conservateurs et républicains a été réduite de moitié environ.

L’ enquête Crimsoncouvrait plus de 76% de la promotion 2024 du Harvard College et a constaté que la classe contenait 72,4% qui s’identifiaient comme «très libéraux» ou «plutôt libéraux». Seuls 7,4% s’identifient comme «très conservateurs» ou «plutôt conservateurs». De même, 88,9% considèrent le président Donald Trump comme fortement ou plutôt défavorable, 80,7% tombant dans la catégorie «fortement défavorable». Seuls 4,7% considèrent Trump «plutôt» ou «fortement» favorablement.

Notez que plus de 40% de ce pays considèrent Trump favorablement et que la grande majorité se considère comme conservatrice ou modérée. Sondage Gallupmontre que 37% des Américains s’identifient comme conservateurs, 35% comme modérés et 24% comme libéraux. C’est 72 pour cent conservateur ou modéré. Harvard a admis 7 pour cent. Il est manifestement absurde d’affirmer que cette quasi-absence d’étudiants conservateurs est en quelque sorte le résultat d’un accident et non de la conception.

http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/september/25/harvard-survey-only-seven-percent-of-incoming-students-identify-as-conservative/

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/09/23/reconnaissons-enfin-que-le-systeme-nous-impose-moins-sa-dictature-que-la-populace-hebetee-que-nous-pretendons-defendre-lecteurs-cest-elle-qui-veut-du-masque-du-confinement-avec-a-la-cle-u/