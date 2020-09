Tatiana vous présente l’Albaicin, le barrio arabe de Grenade – et bien sûr son Alhambra

Nous visitons notre chère Grenade plusieurs fois par an. Nicolas a vécu ici pendant deux ans et ensuite nous avons y passé une année ensemble, alors nous la connaissons avec les yeux fermés, et surtout – l’Albaicin.

L’Albaicin – c’est un quartier-ville médiévale, construite et peuplée par les arabes ; il est juste en face de l’Alhambra. Ces deux collines se sont figées l’une devant l’autre – la colline verte du château et la colline des maisons blanches comme la neige sous les toits en tuile et avec les fenêtres en bois… L’Albaicin ce sont des carmens, et les carmens ce sont des jardins ; jadis il y avait moins de maisons et plus de jardins et de vignes. Aujourd’hui le carmen c’est le synonyme d’une demeure luxueuse derrière un haut mur avec une rare fenêtre dans la porte à travers laquelle le passant peut voir d’un œil furtif la verdure du jardin, les tiges entrelacées de jasmin et de vigne, les cyprès et les roses, les cèdres et les grenadiers, les mimosas et les palmiers, et au centre de cette bonheur odoriférante – un bassin avec l’eau murmurante. Les murs des maisons sont souvent blancs, parfois – de couleur d’ocre, avec des fenêtres et de toits ciselés comme des muqarnas de l’Alhambra. On avait toujours envie de visiter une ancienne maison-carmen… Toutes les maisons portent des noms à part, et ces noms sonnent comme un chant, comme un conte de fée : Media Luna, Alcazar, Morayma. Un des seuls carmens où on pouvait rentrer (jusqu’au printemps de cette année) c’est l’hôtel universitaire Carmen de la Victoria – avec la wistéria florissante et centenaire, des cèdres et des cyprès, avec des petits étangs enveloppés des fougères verdoyantes, avec l’eau chantante dans les petites cascades ; tout le jardin se situe sur les quatre terrasses.

Tout cela nous l’appelons locus amoenus – le jardin cultivé, secret et splendide, cher à la haute littérature latine dont mon mari raffole. Ainsi on trouve ici une de ces rues où uniquement le piéton peut passer, et derrière le tournant inattendu il découvre une partie d’un mur blanc couvert de lierre, dans le mur il y aura une porte forgée qui mène dans le paradis ombragé vers le roses…

La plupart des rues et des ruelles sont piétonnes, seules deux ou trois rues laissent passer les voitures et les petits bus qui connectent cette ville avec la grande polis extérieure. Ici il y a autant d’églises et des monastères que chez le tsar Saltan, mais elles ne brillent pas, leurs toits sont modestes et couverts des tuiles. Et pourtant comme elles chantent le carillon le dimanche et pour chaque fête. Les ruelles ici portent des noms magiques – Horno de oro, Cruz de piedra, Limon, Beso, Olivos, Aljibe… Et là-haut la place-cœur de l’Albaicin – La Plaza Larga. Elle est toute petite, mais elle vit d’une vie complète ; ici notre bonne gitane Maria vend toute sa vie les fruits et la verdure des champs voisins ; et aussi on trouve ici la belle ferreteria – la quincaillerie pleine des bonnes choses utiles pour la maison ; et des nombreuses boulangeries qui se précipitent pour persuader le client que leurs fours sont authentiques, au bois ; et le poissonnier rapide qui au beau matin appelle les matrones locales d’apprécier ses boquerones – anchois tout frais. Sans oublier l’abondance des cafés – les derniers lieux de la liberté pas masquée.

Nous suivons le chemin vers le mirador de San Nicolas : le large espace du mirador n’est pas désert même dans nos temps si troubles : les passants s’arrêtent et s’asseyent sur les parapets, les gitans accordent leurs guitares et font sortir des sons de flamenco en attendant des petites monnaies. Au sommet de la colline on trouve le San Miguel Alto – jadis un ermitage et aujourd’hui – une église toujours fermée ; de là on voit toute Grenade, et l’Alhambra, et la vega – la belle vallée fertile.

De là il faut descendre à pied, par le Sacromonte – la montagne sacrée où habitent les gitans, autre race sacrée liée à l’Agartha selon Nicolas et ses nombreuses lectures. Et parfois on peut encore trouver là l’esprit du flamenco caché dans les cuevas. Certaines des cuevas sont devenues des villas de trois étages, les autres gardent encore leur aspect cavernicole et les plus éloignées sont peuplées des vrais troglodytes. Au-delà des cavernes on voit l’Abbaye, les pins sur les montagnes, et en bas la rivière Darro sépare les collines de l’Alhambra et de l’Albaicin. Le Darro est plutôt un large ruisseau, mais tout de même c’est une rivière, toujours pleine d’eau transparente ; elle ruisselle librement dans la vallée, l’Albaicin a construit des jolis ponts sur elle et à l’entrée de la ville elle se cache sous la couverture lourde des pavés.

Il y a quelques années on remontait le Darro en faisant une longue promenade à pied ; dans un endroit étroit il fallait passer le Darro à gué et ensuite nous suivions le chemin de terre entre la rivière presque invisible dans les bois et l’acequia – un joli canal d’irrigation construit par les rois Nasrides pour amener l’eau vers leurs jardins et leurs palais. Sur le gué on trouvait un vieux moulin d’eau, abandonné, sous l’ombre des noyers ; et puis nous nous promenions dans le fourré des cerisiers et des mûriers. En amont nous trouvions dans le lit du Darro des endroits assez larges pour nous baigner dans l’ombre des peupliers et avec des loriots chantants.

Dimanche soir on revisite l’Alhambra, parce qu’il faut toujours la revoir. Nous prenons notre temps, il n’y a plus la foule qui presse ; et on contemple en silence chaque salle, chaque bout de la voûte magique en bois ou en plâtre ; on se donne du vertige en regardant des muqarnas, on admire les nobles têtes des princes arabes blonds aux yeux bleus sur le plafond peint et on glisse vers le patio des myrtes. Et partout le chant des eaux et la tranquillité. On traverse les cyprès des rois catholiques et on se retrouve devant le portique ou le Partal – le mystérieux palais ajouré qui s’admire dans les eaux limpides de l’étang. Et les jardins, les jardins…. La colline est entourée des châtaigniers d’Inde, des almeces (micocouliers) et des tilleuls. En février on voit ici les premières pivoines –énormes et si belles, et le pourpre de l’arbre de Judée, et les mimosas ; et puis les odeurs des orangers… Le mois de mai c’est la floraison de la vigne, des grenadiers et des lilas. Et les roseraies qui sont toujours vertes ici ! On les passe en allant vers la belle tour de la Captive le long des parterres pleins de fleurs et altérés par les potagers avec des courgettes, des aubergines, la menthe, les figuiers et les plaqueminiers – à travers le pont des tours – vers le blanc et léger Generalife. Pour l’atteindre il faut se perdre dans les labyrinthes de cyprès et de rosiers, et admirer des parterres pleins des modestes fleurs de la saison, il faut voir les terrasses des autres vergers et potager avec des artichauts et des haricots verts (tout cela est planté non seulement pour maintenir la tradition arabe mais aussi pour la cuisine exquise du Parador National).

Le Parador a pris une partie de l’Alhambra – le monastère de San Francisco (détruit méchamment par les soldats napoléoniens).

Le Parador c’est une gloire et l’orgueil de l’Espagne, c’est un musée ouvert et un jardin splendide, et si on ne peut pas visiter l’Alhambra il est suffi de visiter le Parador, de déguster sa cuisine, de rester en calme sur sa terrasse des mûriers et de contempler le Generalife.

Nous avons fait la connaissance du chef de la cuisine du Parador dans ce beau jardin qui entoure l’hôtel. Ce chef est un maître dans son métier : les jardiniers, en suivant ses instructions, plantent sur les terrasses des herbes aromatiques ; en en sortant de son sanctuaire le chef va couper de l’aneth et de la coriandre, du safran et de belles fleurs pour décorer les plats. Et pendant une de ces escapades nous avons connu Juan-Francisco : j’admirais ses plantes et il nous a indiqué des herbes méconnues. Aujourd’hui Juan-Francisco est le père heureux de deux jumeaux nouveau-nés !

Alors après une longue promenade de trois heures nous nous précipitons vers la cafeteria du Parador pour prendre les meilleures places et commander des plats simples de la haute cuisine espagnole pour reprendre nos forces. En se lamentant sur la hausse des prix pour le verre de vin on discute sur la cuisine, le jardin et le chef avec le gentil serveur Miguel. Et voilà la surprise – Miguel revient de la cuisine avec deux verres de vin gratuits pour nous : le cadeau du chef Juan-Francisco. On finit notre repas par une excellente glace à la figue si bien préparée au Parador.

Et ensuite nous nous dépêchons pour nous cacher dans notre maisonnette louée pour quelques jours sur l’Albaicin, là où il y a le silence, et les sons doux de la guitare dans le tendre crépuscule, et les odeurs agréables du souper préparés dans les fours des maîtresses pleines de soins, et le roucoulement des tourterelles, le ris des merles, la sonnerie argentée et vibrante de la cathédrale lointaine, la lune neuve dans le brouillard de la terre transpirée après les pluies de septembre ; et dans le centre de tout – elle – l’Alhambra, l’éternel forteresse-palais ajouré, qui luit dans la nuit et attire toute les pensées et tous les regards. Que la paix soit avec toi ô sainte Grenade et la belle Alhambra.