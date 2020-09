Extraits du résumé :

Remarques sur le développement des diabètes, téléphone cellulaire et réseau électrique (par Arthur Firstenberg) : « Le smog électronique agissant sur les mitochondries, comme nous l’avons vu au chapitre précédent, empêche une bonne utilisation du sucre absorbé, à savoir la combustion du sucre. Celui-ci, ne pouvant pas être converti en énergie mécanique est stocké sous forme de graisse par l’organisme. Les diagrammes des statistiques du nombre de morts par diabète en fonction du degré d’électrification des états américains en 1931 et 1940 sont en outre également très explicites, ne laissant aucun doute quant à l’implication des champs électromagnétiques sur l’apparition du diabète à grande échelle, innocentant la consommation de sucre, dans une certaine mesure. En 1997, on note aux USA, une augmentation des cas de diabète de 31%, sur une année. Elle correspond exactement à l’introduction massive des téléphones cellulaires dans ce pays. »

Dégâts électriques : vers 1915, ce furent les téléphonistes qui seront confrontés aux mêmes symptômes, car exposés durant de longues heures aux champs électromagnétiques des communications, devant leur pupitre. En 1989, il fut noté qu’à Winnipeg, 47% des opérateurs téléphoniques étaient atteints des mêmes symptômes. Toutefois, en 1894, un célèbre psychiatre viennois écrivit un article dont l’influence fut grandement néfaste à tous les malheureux qui souffraient du mal télégraphique, de neurasthénie, du syndrome des micro-ondes ou d’EHS. Au lieu de voir la cause extérieure de la pollution électromagnétique, il attribue ces symptômes à des pensées désordonnées ou à des émotions mal contrôlées. Ainsi, on médicalise des millions de citoyens affectés par le smog électronique au lieu de réduire leur exposition à ce polluant. Sigmund Freud renomma la neurasthénie –dont on connaissait bien l’origine électrique– en névrose d’angoisse ou attaque d’anxiété ou encore attaque de panique. Ainsi, le déploiement sans précaution de l’électrification put continuer sans entrave.