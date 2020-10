Ovide, Fastes, I, vers 295 et suivants.

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FASTAM/F1-295-460.html

Dans la seule langue qui vaille :

Quid vetat et stellas, ut quaeque oriturque caditque,

dicere? promissi pars sit et ista mei.

felices animae, quibus haec cognoscere primis

inque domos superas scandere cura fuit!

credibile est illos pariter vitiisque locisque

altius humanis exseruisse caput. 300

non Venus et vinum sublimia pectora fregit

officiumque fori militiaeve labor;

nec levis ambitio perfusaque gloria fuco

magnarumque fames sollicitavit opum.

admovere oculis distantia sidera mentis 305

aetheraque ingenio subposuere suo.