Page 32 :

La démocratisation des ordinateurs et de l’Internet n’est évidemment pas une solution aux inégalités, qu’elle a plutôt accrues et renforcées depuis vingt ans : ce n’est pas forcément un crime, mais pourquoi mentir sur ce sujet ? Robert Reich, professionnel un peu plus avisé, le reconnaît dans son essai sur la mondialisation : les manipulateurs de symboles- l’argent est le symbole par excellence – connaissent une croissance exponentielle de leurs revenus. Les autres salariés deviennent la viande décrite par l’écrivain inventeur du mot cyberspace William Gibson. Chômage, précarité, flexibilité, migrations misérables et explosion des populations carcérales à travers les cinq continents démontrent cette montée des inégalités.

Robertson est un utopiste dans la lignée totalitaire de Campanella. Il rêve d’un minimum de population terrestre qu’il estime à quelques dizaines de millions. Ce petit nombre d’élus est rendu nécessaire du fait des options écologiques actuelles : quelques dizaines de millions de personnes pourraient dépendre de l’énergie solaire et une technologie qui recyclerait les ressources. Quelques dizaines de millions de personnes signifient que 99 % des humains survivant plus ou moins sont ici des intrus.

Page 53 :

William Gibson, l’inventeur du cyberspace, imaginait en 1983 une société duale gouvernée par l’aristocratie des cyber-cowboys naviguant dans les sphères virtuelles. La plèbe des non-connectés était désignée comme la viande. Elle relève de l’ancienne économie et de la vie ordinaire dénoncée par les ésotéristes. La nouvelle élite vit entre deux jets et deux espaces virtuels, elle décide de la consommation de tous, ayant une fois pour toutes assuré le consommateur qu’il n’a jamais été aussi libre ou si responsable. Dans une interview diffusée sur le

Net, Gibson, qui est engagé à gauche et se bat pour un Internet libertaire, dénonce d’ailleurs la transformation de l’Amérique en dystopie (deux millions de prisonniers, quarante millions de travailleurs non assurés…). Lui-même souffre d’agoraphobie cyberspatiale et ne se connecte jamais ; mais il encourage les pauvres, l’underclass, à le faire pour oublier ou dépasser le cauchemar social américain.

Internet, nouvelle voie initiatique, réédité en 2017 par les éditions Avatar.

Citation après septième minute :

LIVRE CITE ICI :

Cliquer pour accéder à T26909.pdf livre en portugais :

https://www.wook.pt/livro/internet-a-nova-via-iniciatica-nicolas-bonnal/89639