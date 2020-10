https://www.liberation.fr/checknews/2018/06/22/la-france-represente-t-elle-1-de-la-population-mondiale-et-15-des-aides-sociales-comme-le-dit-le-poi_1659048

Libé pas d’accord mais subventionné à 100% par l’Etat alors….

Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. […]

Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire , qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?

http://coursphilosophie.free.fr/corriges/texte_tocqueville.php

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-francais-approuvent-le-couvre-feu-annonce-par-emmanuel-macron-20201015

Les français approuvent largement le couvre-feu annoncé mercredi par Emmanuel Macron. Ils sont 64% à y être favorables, selon notre enquête Odoxa-Dentsu consulting réalisée avec Franceinfo. Le chiffre est le même chez les Français directement concernés. 35% sont opposés. Ce sont surtout les sympathisants de La République en marche (83%) et des Républicains (70%) qui approuvent le choix du chef de l’État. Ceux du Rassemblement national ne sont que 52% à accepter le couvre-feu. Les mêmes sont 71% à penser que les Français ne le respecteront pas.À LIRE AUSSI : Covid-19: le couvre-feu est-il efficace dans les pays qui le mettent en œuvre?

«Pour l’essentiel, nos concitoyens approuveront – de nouveau – et respecteront une mesure les privant de liberté. Mais une fois de plus, les Français doutent de leurs concitoyens, car ils sont 54% à penser que ceux d’entre eux concernés (par le couvre-feu) ne le respecteront pas», analyse Gaël Sliman, le président d’Odoxa. Ils reconnaissent à Emmanuel Macron d’avoir été clair (63%) et d’avoir montré qu’il comprenait les préoccupations du pays (55%).

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-francais-approuvent-le-couvre-feu-annonce-par-emmanuel-macron-20201015