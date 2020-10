https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-francais-approuvent-le-couvre-feu-annonce-par-emmanuel-macron-20201015

les Français acceptent le couvre-feu

SONDAGE – Selon notre enquête Odoxa-Dentsu consulting réalisée avec Franceinfo, 64% des Français sont favorables à la mesure.Par Le FigaroPublié le 15 octobre 2020 à 17:13, mis à jour le 15 octobre 2020 à 17:43

Au lendemain de l’interview sur TF1 et France 2 d’Emmanuel Macron, suivie par près de 21 millions de téléspectateurs, l’opinion approuve ses décisions. LUDOVIC MARIN/AFP

Les français approuvent largement le couvre-feu annoncé mercredi par Emmanuel Macron. Ils sont 64% à y être favorables, selon notre enquête Odoxa-Dentsu consulting réalisée avec Franceinfo. Le chiffre est le même chez les Français directement concernés. 35% sont opposés. Ce sont surtout les sympathisants de La République en marche (83%) et des Républicains (70%) qui approuvent le choix du chef de l’État. Ceux du Rassemblement national ne sont que 52% à accepter le couvre-feu. Les mêmes sont 71% à penser que les Français ne le respecteront pas.À LIRE AUSSI : Covid-19: le couvre-feu est-il efficace dans les pays qui le mettent en œuvre?

«Pour l’essentiel, nos concitoyens approuveront – de nouveau – et respecteront une mesure les privant de liberté. Mais une fois de plus, les Français doutent de leurs concitoyens, car ils sont 54% à penser que ceux d’entre eux concernés (par le couvre-feu) ne le respecteront pas», analyse Gaël Sliman, le président d’Odoxa. Ils reconnaissent à Emmanuel Macron d’avoir été clair (63%) et d’avoir montré qu’il comprenait les préoccupations du pays (55%).

