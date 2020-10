Chevchenko, les jumeaux. Traduction Tetyana.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taras_Chevtchenko

https://en.wikipedia.org/wiki/Taras_Shevchenko

Enfin je vais chanter le peuple industrieux

Qui recueille le miel, ce doux présent des cieux.

Mécène, daigne encor sourire à mes abeilles.

Dans ces petits objets que de grandes merveilles !

Viens ; je vais célébrer leur police, leurs lois,

Et les travaux du peuple, et la valeur des rois ;

Et si le Dieu des vers veut me servir de maître,

Moins le sujet est grand, plus ma gloire va l’être.

(Virgile, Géorgiques I, par Delille).