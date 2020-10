Coïncidence amusante : j’ai laissé hier un commentaire chez Brighelli qui se terminait ainsi : « En hommage à Muray, Mandosio et france telecom, ce slogan pour les (autocensuré) soutiens de Foutriquet 2.0 : « Nous allons vous faire aimer l’an 2021 ». » 😉

La Grande Expérience Planétaire (intentionnelle ou non) n’est certes pas encore terminée, mais l’oligarchie des incapables et des criminels peut poursuivre tranquillement, au milieu des ruines, les projets qu’elle a pour les gentils moutons ayant fait de l’obéissance inconditionnelle et irréfléchie leur seule vertu. J’irais bien parier que les bergers et leurs marionnettistes ne s’attendaient pas à un succès aussi éblouissant. On ne méprise jamais assez les moutons.

« Obéir aux ordres » n’est pas qu’une piètre excuse de milichien ou d’employé de la mafia étatique, c’est maintenant aussi un véritable *credo* universel.

Comment définir l’homme *moderne* ? L’homme est un animal qui *obéit* et qui veut que tous obéissent comme lui. C’était le souhait exprimé par Toohey dans *The Fountainhead* : forcer Roark à *obéir* comme tout le monde.

Vainqueurs par K.O. *sidérant* : Le Bon, Asch, Milgram et Zimbardo.

Perdants : La Boétie, Spooner et tous les ceusses qui ont voulu croire en l’esprit de liberté.

Quousque tandem… ? Usque ad mortem.

J’aurais bien voulu, pour le symbole, mourir à Portmeirion.