7 (6.15) Atque ego ut primum fletu represso loqui posse coepi, ‘Quaeso’ inquam,

‘pater sanctissime atque optime, quoniam haec est vita, ut Africanum audio dicere,

quid moror in terris? quin huc ad vos venire propero?’ ‘Non est ita’ inquit ille. ‘Nisi

enim deus is, cuius hoc templum est omne, quod conspicis, istis te corporis

custodiis liberaverit, huc tibi aditus patere non potest. Homines enim sunt hac lege

generati, qui tuerentur illum globum, quem in hoc templo medium vides, quae terra

dicitur, iisque animus datus est ex illis sempiternis ignibus, quae sidera et stellas

vocatis, quae globosae et rotundae, divinis animatae mentibus, circulos suos

orbesque conficiunt celeritate mirabili. Quare et tibi, Publi, et piis omnibus

retinendus animus est in custodia corporis nec iniussu eius, a quo ille est vobis

datus, ex hominum vita migrandum est, ne munus humanum adsignatum a deo

defugisse videamini.