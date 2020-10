En 1964, Henry M. Littlefield, professeur dans un lycée de l’Etat de New York, publie l’article « The Wizard of Oz : Parable on Populism » dans la prestigieuse revue American Quarterly. Selon lui, « Le Magicien d’Oz » serait en fait une allégorie sur le courant populiste américain de la fin du XIXe siècle et sur son incapacité à réformer les Etats-Unis.

Littlefield voit en Dorothy l’incarnation du peuple américain plongé en pleine crise économique dans les années 1890. A l’époque, un grand mouvement populaire se forme contre un ennemi : l’étalon-or. Pour les Etats-Unis, il est impossible d’imprimer plus de monnaie tant que la quantité d’or n’augmente pas. Pour tous les fermiers endettés jusqu’au coup, l’étalon-or fait le jeu des financiers.

Le remède : sortir de l’étalon-or et adopter le « bimétallisme », en utilisant l’argent en plus de l’or. L’afflux d’argent provoquerait une forte inflation, allégeant la dette des agriculteurs. Pour soutenir cette réforme, le Parti populiste est créé en 1892.

Quatre ans plus tard, le candidat démocrate William Jennings Bryan fait de cette réforme son cheval de bataille lors de l’élection présidentielle de 1896.

Dans son discours de la Croix d’or, l’un des plus célèbres de l’histoire américaine, il compare même l’étalon-or à la couronne d’épines portée par le Christ lors de sa crucifixion. Cela n’empêche pas Bryan de perdre l’élection face au Républican William McKinley.

Pour Hittlefield, aucun doute n’est permis : Le lion peureux à la recherche de son courage est en réalité William Jennings Bryan, qui cherche à aider le peuple américain déboussolé (Dorothy), les fermiers (L’épouvantail) et les ouvriers (L’homme de fer-blanc).

Ensemble, ils marchent jusqu’à la Cité d’Emeraude du magicien d’Oz en suivant la route de brique jaune (l’étalon-or).

Le chemin de brique jaune du « Magicien d’Oz »

Le magicien d’Oz se révèle malheureusement être un imposteur, comme beaucoup d’hommes politiques de cette époque marquée par la corruption. Peu importe : Dorothy n’a pas besoin de lui. A la fin, elle apprend en effet qu’il lui suffit de taper trois fois des talons avec ses chaussures pour retourner chez elle.

Si elles sont d’un rouge éclatant dans le film (les studios MGM voulaient montrer aux spectateurs les capacités du Technicolor), les chaussures de Dorothy sont en fait argentées dans l’histoire originale de Baum.

Pour Littlefield, il s’agit clairement d’un éloge du bimétallisme de la part de L. Frank Baum, qui était en plus un fervent supporter de William Jennings Bryan lors de l’échec présidentiel de 1896.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wizard_of_Oz_(1939_film)