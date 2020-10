Publié le 28 octobre 2020par Olivier Demeulenaere

« Vous ne posséderez rien » – Et « vous en serez heureux ». « Les Etats-Unis ne seront plus la superpuissance qui mène le monde » « Vous ne mourrez pas en attendant un donneur d’organes » – Ils seront réalisés par des imprimantes 3D « Vous mangerez beaucoup moins de viande » – La viande sera « une friandise occasionnelle, pas un aliment de base, pour le bien de l’environnement et de notre santé ». « Un milliard de personnes seront déplacées par le changement climatique » – Les frontières ouvertes de Soros « Les pollueurs devront payer pour émettre du dioxyde de carbone » – « Il y aura un prix mondial pour le carbone. Cela contribuera à reléguer les combustibles fossiles aux oubliettes » « Vous pourriez vous préparer à aller sur Mars » – Les scientifiques « auront trouvé comment vous garder en bonne santé dans l’espace ». « Les valeurs occidentales auront été testées jusqu’au point de rupture. » – « Les freins et contrepoids qui sous-tendent nos démocraties ne doivent pas être oubliés ».

« C’est le programme qui a été mis en place par cette fausse pandémie COVID-19 qui a été déclenchée par ces personnes et les mesures de confinement avaient pour but d’écraser l’économie, de l’orienter vers la nationalisation de toute l’industrie et de balayer les petites entreprises. Ils sont en train de mettre au point des passeports qui exigeront des vaccins pour pouvoir voyager. Ils essaient délibérément de réduire les voyages internationaux afin de réduire la pollution et de prévenir les soulèvements de masse contre leur nouveau programme communiste. Oui, ils passent du socialisme, où l’on possède encore quelque chose, au communisme, où le gouvernement possède tout. Ce n’est pas une coïncidence si Piketty est derrière tout cela, de concert avec Klaus Schwab. Le communisme a commencé en France. Ils ont vendu l’idée à Karl Marx qui était d’abord socialiste.

C’est ce qui est en jeu dans cette élection. Il ne s’agit pas d’aimer ou de ne pas aimer Trump. Ils veulent que les gens votent sur une base tellement superficielle : qu’il est odieux, qu’il insulte les gens et qu’il est l’un des riches que l’on déteste.

C’est le vrai danger auquel nous sommes confrontés – le Forum économique mondial et sa vision d’un nouvel ordre mondial vert communiste. La presse ne fera pas son travail. Car si elle le faisait, elle dévoilerait le fait que le Forum économique mondial a vendu tous ses investissements juste avant le krach. Klaus Schwab est le nouveau Karl Marx. C’est la plus grande conspiration organisée de l’histoire de l’humanité et la presse l’accueille à bras ouverts. Vous ne posséderez rien dans dix ans, mais vous n’aurez pas non plus de droits. – Les journaux, s’il vous plaît ! »

Martin Armstrong, le 26 octobre 2020

Au-dessus de ceux-la s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre?

Alexis de Tocqueville (De la démocratie en Amérique, 1848)

