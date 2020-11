Un phare dans les ténèbres

Le primat de l’EOU est convaincu que quiconque essaiera de vivre avec Dieu sera sous une protection spéciale qui lui donnera de la force.

Le primat de l’EOU, Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine, estime que l’Église est entrée dans l’ère apocalyptique. Sa Béatitude en a parlé dans une interview du magazine Shepherd and Flock.

Commentant l’introduction des passeports électroniques, le remplacement progressif de l’argent liquide, l’émergence d’identificateurs numériques, ainsi que l’éventuel contrôle complet de l’État sur la personne, le métropolite Onuphre note que «les changements dans la vie de l’humanité ces derniers temps indiquent que nous entrons dans une nouvelle ère historique, appelée apocalyptique dans la langue ecclésiastique. «

«Ceci est annoncé dans le Nouveau Testament, en particulier dans le livre de l’Apocalypse de Jean le Théologien. Cette époque inaugure de nouveaux défis et épreuves pour les gens, mais quiconque essaiera de vivre avec Dieu sera placé sous une protection spéciale qui donnera la force de supporter toutes les difficultés avec dignité », a souligné le primat de l’EOU..

En même temps, répondant à la question de savoir comment tout cela affecterait la vie spirituelle des croyants, le métropolite Onuphre a déclaré que «là où est Dieu, se trouve la béatitude, et quiconque essaiera de s’attacher à Dieu sera béni même dans les tribulations les plus sévères. L’arme spirituelle la plus puissante dans les épreuves imminentes ce sera la prière et l’humilité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. «

En même temps, dit monseigneur, dans l’avenir « l’Église perdra en nombre de croyants ce qu’elle gagnera en qualité spirituelle de ces mêmes croyants ».

