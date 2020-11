Pour résumer rationnellement la situation : l’origine du virus de Wuhan, naturelle ou artificielle, est sans grande importance ; les raisons de sa diffusion, volontaire ou accidentelle, sont sans intérêt.

Ce qui compte, c’est qu’une manière de très forte grippe, moins meurtrière que bien d’autres dans le passé, est mensongèrement présentée comme un fléau de dimensions bibliques (la trouille de crever, c’est un levier de contrôle qui marche sur les krons ayant oublié que, quoi qu’on fasse, on finir *toujours* par crever), de manière à *accélérer* l’asservissement des populations, asservissement dont rêvent depuis fort longtemps *toutes* les mafias au pouvoir (elles ont d’ailleurs été assez arrogantes pour en livrer des traces écrites et incontestables, laissées par des valets qui voulaient jouer les initiés, comme Attali le plagiaire), asservissement que l’état de la technique permet d’obtenir aujourd’hui, hélas !, de manière facile, totale et définitive.

Les marionnettistes ont donc simplement bondi sur une bonne occasion, un *kairos*. J’inclinerais à penser qu’ils ont eux-mêmes été surpris par la docilité du troupeau, encore supérieure à tout ce qu’ils pouvaient croire ou espérer. Les dernières décennies passés à fabriquer du crétin ont enfin payé. Les moutons obéissent — c’est tout ce qu’ils savent faire, c’est pourquoi on ne méprise jamais assez les moutons –, qui se feront massacrer dans la joie, les yeux grands fermés, de toutes les manières possibles : par les vaccins ou par les nouveaux moutons importés plus krons et plus dociles encore. Les moutons ne savent toujours pas, malgré La Boétie, malgré Spooner, reconnaître les mauvais bergers, les bergers animés par des intentions mauvaises. Ils sont incapables de comprendre (encore moins de redécouvrir) deux principes évidents : « Si c’est bon pour le berger, ce n’est jamais bon pour le mouton » (on pourrait donner dans la nuance en disant « c’est très rarement bon pour le mouton, sauf à titre provisoire », mais comme le disait Michaux, « le soc de la charrue n’est pas fait pour le compromis ») ; « Le mouton passe son existence à redouter le loup, mais presque toujours il meurt sous le couteau du boucher : d’abord tondu, il finit toujours écorché, sans même avoir eu la dignité de dire au berger : bourreau, fais ton office, mais inutile de mentir car je sais qui tu es et tu ne m’abuses pas. »

Si je sais être simpliste (et sans honte aucune), je ne suis même pas complotiste — le mot est doublement suspect d’avoir été forgé par la C.I.A. et de ne pas figurer dans le Littré.

En tout cas, c’est tellement vraisemblable que ce doit être vrai. Comment rendre compte, sinon, de ce paradoxe étonnant : Gates l’exemplaire (qui vaut très exactement n’importe lequel de ses complices pris au hasard), que je vomis depuis que je le connais (dès les débuts de la micro, l’histoire de micro$oft est *édifiante*), veut « en même temps » réduire la population dans des proportions… bibliques (encore !), « et aussi » sauver le monde entier au moyen d’un produit dont il a le contrôle exclusif et dont seul il connaît la composition (sounds familiar, isn’t it ?). Cherchez l’incohérence — sans même parler du fait qu’informaticien médiocre (but that’s another story…), il serait maintenant expert mondial en virus et en épidémies ? Le fric, obtenu par tous les moyens même légaux, comme substitut des compétences, ce n’est pas nouveau : de tout temps, un idiot pauvre est un idiot, un idiot riche est un riche.

Pour rendre compte de ce crime planétaire, deux motifs, chez ces tarés qui se prennent pour des dieux de la manipulation et qui se croient supérieurs au *pecus vulgare* : l’exécrable soif de pouvoir sur autrui, et un goût délirant pour l’argent. Leur psychologie n’a rien de complexe, pas même de compliqué : des krons qui peuvent tout se permettre, parce qu’en face, ils ont d’autres krons incapables de comprendre ce qui se passe sous leurs yeux.

Adorateur de Crom (just joking), je suis le premier à conseiller aux catholiques cohérents d’être sédévacantistes et même d’aller vers l’orthodoxie (pas chestertonienne, encore que…), qui me semble, pour un croyant, plus adaptée aux temps de Grande Tribulation qui s’annoncent (et qui se termineront comme le décor du film *Elysium*, happy end en moins). Je ne suis pas certain toutefois que cela suffise pour endurer les épreuves. C’est la fermeté d’âme à la romaine qui s’imposera.