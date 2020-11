Présentation :

Qui n’adore Chantons sous la pluie, Brigadoon ou Drôle de frimousse ?Ce livre illustré et passionné sur la comédie musicale américaine relie ce genre cinématographique à l’âge d’or des années Truman et Eisenhower. Son approche est donc historique se termine à l’orée des années soixante. Le livre étudie la comédie musicale dans le cadre plus sinistre aussi des années de la Dépression et de la Deuxième Guerre mondiale, de 1929 à 1945. Dans le même temps il se veut une recherche énergique sur un genre artistique et industriel très élaboré, reposant sur la collaboration active et anonyme de dizaines de corps de métiers (musique, théâtre, décors, photographie). Enfin le livre se veut, par la plume de ses auteurs, une étude symbolique sur les aspects les plus ésotériques et poétiques de ce genre qui disait-on était là pour célébrer la patrie, les gens simples, et le monde. Il insiste sur le rôle des femmes et de la cause amoureuse, et qui ont fait de la comédie musicale un art courtois des temps modernes.Il se compose de trois mouvements, le premier qui étudie le genre et son histoire, le deuxième qui étudie la symbolique des danses et des notes, le troisième qui présente les « quarante violeurs de notre imaginaire », soit les grandes œuvres connues ou oubliées, ainsi qu’un assortiment des grands noms qui ont marqué cet art et son âge d’or.

Le cauchemar totalitaire avec le Dr T :