:

La Bêtise, en effet, m’apparaît de plus en plus

comme la cause première et principale de la corruption des

Nations. La seconde, c’est l’avarice. L’ambition des

dictateurs ne vient qu’au troisième rang.

Bernanos

On pouvait y lire : « Je ne lance pas mes enfants par-dessus le portail! Quand je suis en retard, je reviens à 10 heures ou 15 heures. » La consigne était inscrite sur des affichettes, à destination des parents retardataires, faisant suite à plusieurs incidents enregistrés depuis le début de l’année dans une école primaire d’Avignon (Vaucluse). « Des parents qui arrivaient après la sonnerie jetaient littéralement leurs enfants », expliquait la directrice dans La Provence. « Ce n’est pas arrivé tant de fois que ça, mais pour le peu que c’est arrivé, on a préféré prendre les devants. »

Non, vous ne pouvez pas lancer votre enfant par-dessus la grille de l’école…

07h00 , le 12 novembre 2020

Par

Redaction JDD

Le buzz a eu raison des affiches placardées à la mi-septembre sur le portail d’une école primaire d’Avignon (Vaucluse).

Sous ce dessin : « Je ne lance pas mes enfants par-dessus le portail! » (DR.)

Partager sur :





On pouvait y lire : « Je ne lance pas mes enfants par-dessus le portail! Quand je suis en retard, je reviens à 10 heures ou 15 heures. » La consigne était inscrite sur des affichettes, à destination des parents retardataires, faisant suite à plusieurs incidents enregistrés depuis le début de l’année dans une école primaire d’Avignon (Vaucluse). « Des parents qui arrivaient après la sonnerie jetaient littéralement leurs enfants », expliquait la directrice dans La Provence. « Ce n’est pas arrivé tant de fois que ça, mais pour le peu que c’est arrivé, on a préféré prendre les devants. »

On ne veut pas qu’on parle de notre école pour ça

Devenue virale sur les réseaux sociaux, l’image a suscité rire et indignation. L’établissement a, lui, préféré faire marche arrière. Les professeurs se sont réunis mardi matin et ont décidé de retirer les fameuses affiches. « On ne veut pas qu’on parle de notre école pour ça », a résumé une institutrice auprès de France 3.

« Je pense qu’il fallait convoquer les parents en question, et ne pas mettre une affichette comme ça pour faire le buzz », regrette de son côté une maman d’élève. L’école, qui se serait bien passée de ce coup de projecteur, ne souhaite plus aborder le sujet. Une situation qui n’est a priori pas inédite. « C’était le cas dans l’ancienne école de ma fille », peut-on lire parmi les nombreux commentaires sur le sujet sur Facebook.

https://www.lejdd.fr/Societe/Education/non-vous-ne-pouvez-pas-jeter-votre-enfant-par-dessus-la-grille-de-lecole-4004929