Révolte :

Concernant le confinement il est possible que je me sois trompé. L’impression que me donne mon entourage professionnel, et familliale m’avait convaincu que tout le monde était résigné, et accepte le confinement. Or toi et Benjman m’avez mis la puce à l’oreille.

Je viens de voir sur Internet que les medias du pouvoir estime à plus de deux millions personnes -Tristant Mendes France parle de plus de 3 millions- qui ont vu le films Hold Up. Venant des médias pasteurisés, c’est un aveux d’echec. Ca veut dire qu’en réalité le chiffre depasse certainement les 15 millions. S’ils ont decidé d’en parler sur une chaine de tv, avec l’horrible Finkelkraut -qu’on ne presente plus- ça veut dire qu’il y a feu au lac. Ce qui veut dire que vous avez raison, il y a une grogne sourde, qui peut se transformer en colère d’un moment à l’autre. Je le vois de ma fenetre, y a beaucoup plus de gens que lors du premier confinement.

J’espere que ça va aboutir à ce qu’il y ait des millions de personnes dans les rues et jeter Macron et sa clique.

Prudence :

175000 restaurants en France , 50000 agences immobilières, 130000 commerces de proximité non alimentaires sont fermés pendant le confinement. pour lesquels il faut comptabiliser les gérants et leurs salariés. ça commence à faire du monde qui râle. Sur FB la vidéo du film hold up a bien circulé; 500000 abonnés aux groupes de soutien à Raoult.

Pour le dernier point à savoir jeter Macron, un dernier sondage lui donne 40% de satisfaits. donc c’est pas gagné

